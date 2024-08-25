Подготовка детей к школе в Польше: во сколько это обойдется родителям — Finance.ua

Подготовка детей к школе в Польше: во сколько это обойдется родителям Сегодня 17:29 — Личные финансы

Подготовка детей к школе в Польше: во сколько это обойдется родителям

Школьники готовятся к новому учебному году. Как пишет Rzeczpospolita, накануне 1 сентября родителей ждут большие расходы. По подсчетам издания, общая сумма средств, направленная на закупку канцтоваров и учебников, может достигать не менее пяти миллиардов злотых, пишет polskieradio.pl.

Отчет, подготовленный по заказу компании Empik, свидетельствует о том, что почти половина родителей потратит в этом году на подготовку детей в школу примерно 500 злотых. Однако сумма может достигать и 700 злотых.

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Родители начинают закупать школьные принадлежности уже в июле.

«Очередной год подряд пик приходится на середину августа. Большинство родителей не откладывают это дело на последний момент. Девять из десяти человек планируют приобрести для детей все необходимое во время своего летнего отпуска, а почти половина из них — во второй половине августа», — говорит Моника Марианович, представитель сети Empik.

Помощь на старт для ребенка

Напомним, что в Польше действует программа «Добрый старт», в рамках которой родители и опекуны детей могут получить финансовую помощь — 300 злотых раз в год на стартовый набор для ребенка независимо от дохода семьи.

Прием заявок на этот вид помощи стартовал 1 июля и продлится до конца ноября только в электронном виде. Подать заявку можно с помощью приложения mZUS, электронного банкинга или портала Emp@tia.

Ранее мы сообщали, что дети из Украины не должны посещать польские школы — они могут учиться дистанционно дома. Однако из-за этого родители лишатся помощи на детей

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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