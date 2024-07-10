У Польщі розпочалося приймання заявок від батьків дітей шкільного віку на допомогу «Добрий старт» — Finance.ua
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У Польщі розпочалося приймання заявок від батьків дітей шкільного віку на допомогу «Добрий старт»

Світ
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У Польщі розпочалося приймання заявок від батьків дітей шкільного віку на допомогу «Добрий старт»
У Польщі розпочалося приймання заявок від батьків дітей шкільного віку на допомогу «Добрий старт»
З 1 липня батьки дітей, які навчаються у Польщі, можуть оформити допомогу за програмою «Добрий старт» на шкільне приладдя.
Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.
Кошти в розмірі 300 злотих виплачуються на кожну дитину, яка відвідує школу, віком від 7 до 20 років, а якщо у неї встановлено інвалідність, то до 24 років.
На виплати за програмою «Добрий старт» мають право як громадяни Польщі, так й іноземці, зокрема біженці з України, які легально перебувають у країні на підставі «українського спецзакону».
Заяви на 300 злотих для учня можна подати з 1 липня до кінця листопада лише в електронному вигляді. Це можна зробити за допомогою додатку mZUS, електронного банкінгу або порталу Emp@tia.
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У заявці необхідно вказати номер банківського рахунку, адресу електронної пошти та номер телефону. Ви також повинні заповнити дані своїх дітей та інформацію про школи, які вони відвідують або відвідуватимуть.
Оформити пільгу можуть особисто повнолітні учні, які не перебувають на утриманні батьків, а також самостійні особи, які вийшли з патронатних сімей.

Умови та строки виплати допомоги

Якщо заяву буде правильно заповнено та подано до кінця серпня, гроші будуть виплачені не пізніше 30 вересня. У випадку заяв, поданих у наступні місяці (тобто вересень, жовтень або листопад), допомога буде виплачена протягом 2 місяців із дати подання заяви.
У рамках програми «Добрий старт» батьки можуть раз на рік отримати 300 злотих на придбання шкільного приладдя, наприклад підручників, зошитів тощо. Звітувати про витрати непотрібно.

Хто може скористатися програмою «Добрий старт»

Допомога виплачується дитині, яка навчається у школі, віком від 7 до 20 років, або до 24 років, якщо у неї встановлено інвалідність, — незалежно від заробітку батьків. Фінансова підтримка не надається дітям, які навчаються у так званих нульових класах, та студентам.
ZUS зазначає, що вік 20 і 24 роки рахується за роком народження, а це означає, що учні останніх курсів технічних шкіл та ліцеїв та учні поліцеальних шкіл також мають право на допомогу, якщо вони досягли граничного віку, тобто 20 або 24 років, до початку навчального року в цьому календарному році.

Довідка Finance.ua:

  • торік по всій Польщі ZUS виплатив 1 мільярд і 38 мільйонів злотих допомоги «Добрий старт» майже 4,6 мільйона дітей.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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