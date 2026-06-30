Требование НБУ уволить Смелянского не выполнено, 5 дней на исполнение прошли Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Игорь Смелянский продолжает занимать должность гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование Национального банка его уволить в течение 5 дней.

Соответствующее решение не было принято Минрегионом, передают Українські Новини.

23 июня НБУ сообщил, что принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смелянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.

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Учитывая это решение, во исполнение требований законодательства АО «Укрпочта» в лице уполномоченного органа должно осуществить все необходимые действия для замены генерального директора и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка. Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «Укрпочта» должен отстранить Игоря Смелянского от руководства, а в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, который отвечает требованиям профессиональной пригодности.

В 2024—2026 годах НБУ применял к АО «Укрпочта» меры воздействия в виде штрафов.

В сентябре 2024 года «Укрпочта» сообщила, что планирует получить ограниченную банковскую лицензию.

В сентябре 2025 года Национальный банк сообщил, что ждет от Укрпочты документы на создание банка; ее гендиректор Игорь Смелянский объяснил причину задержки.

Позже Укрпочта получила предупреждение от НБУ в виде письменного предупреждения за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.

После чего в публичном пространстве был освещен спор между гендиректором «Укрпочты» и главой НБУ.

Українські Новини По материалам:

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