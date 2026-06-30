Требование НБУ уволить Смелянского не выполнено, 5 дней на исполнение прошли

Игорь Смелянский продолжает занимать должность гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование Национального банка его уволить в течение 5 дней.
Соответствующее решение не было принято Минрегионом, передают Українські Новини.
23 июня НБУ сообщил, что принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смелянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.
Учитывая это решение, во исполнение требований законодательства АО «Укрпочта» в лице уполномоченного органа должно осуществить все необходимые действия для замены генерального директора и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка. Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «Укрпочта» должен отстранить Игоря Смелянского от руководства, а в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, который отвечает требованиям профессиональной пригодности.
В 2024—2026 годах НБУ применял к АО «Укрпочта» меры воздействия в виде штрафов.