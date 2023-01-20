Трампа оштрафовали почти на миллион долларов — Finance.ua

Трампа оштрафовали почти на миллион долларов Сегодня 18:31 — Мир

Трампа оштрафовали почти на миллион долларов

Федеральный судья обязал бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов выплатить более 937 тысяч долларов штрафа за подачу необоснованного иска против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с обвинениями в фальсификации президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает Reuters

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В марте прошлого года Трамп подал иск, обвиняя Клинтон в фальсификации президентских выборов 2016 года. В сентябре иск отклонил окружной судья США Джон Миддлбрукс. По его словам, экс-президент злоупотреблял судами для реализации своих политических задач.

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«Мы столкнулись с иском, который никогда не должен был быть подан, который был абсолютно необоснован как с фактической, так и с юридической точки зрения, и который подали недобросовестно и с ненадлежащей целью», — написал Миддлбрукс в постановлении.

В своем иске Трамп потребовал возместить ему $70 миллионов со стороны Клинтон и еще $30 миллионов от ответчиков из ее штаба.

Ни представители Трампа, ни его главный адвокат Алина Хабба ситуацию пока не прокомментировали.

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Укрінформ По материалам:

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