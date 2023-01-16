Компанию Трампа оштрафовали за налоговое мошенничество — Finance.ua

Компанию Трампа оштрафовали за налоговое мошенничество Сегодня 17:12 — Энергетика

Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа, признав компании, входящие в структуру Trump Organization, виновными в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает CNBC , сумма штрафа составила 1,6 млн долларов, что является максимальным наказанием за подобное преступление.

Как говорится в материале, входящие в структуру Trump Organization Trump Corporation и Trump Payroll Corp. были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.

После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам, что стало первым случаем, когда компании сочли виновными в преступлениях.

«Вынесение приговора является напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это», — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Компания Трампа, которой сейчас руководят два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год. Трамп отрицает все обвинения.

УНІАН По материалам:

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