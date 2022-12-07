Суд признал виновными в налоговом мошенничестве две компании экс-президента США Трампа — Finance.ua
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Суд признал виновными в налоговом мошенничестве две компании экс-президента США Трампа

Криминал
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Суд признал виновными в налоговом мошенничестве две компании экс-президента США Трампа
Суд признал виновными в налоговом мошенничестве две компании экс-президента США Трампа
Две компании экс-президента США Дональда Трампа, входящие в Trump Organization, признаны виновными в создании мошеннической схемы, позволяющей им уклоняться от уплаты налогов в течение 13 лет.
Это первый случай, когда компаниям Трампа, заявившего в ноябре о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, предъявлены уголовные обвинения, отмечает агентство Bloomberg.
Присяжные суды в нью-йоркском Манхеттене утвердили обвинения по всем 17 пунктам, предъявленным Trump Corp. и Trump Payroll Corp., включая налоговое мошенничество, сговоры и фальсификации финансовых документов.
Бывший главный финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг в августе этого года признал свою вину и дал показания против двух компаний в надежде на более мягкий приговор. Аллен проработал на Трампа почти 50 лет и по-прежнему считается старшим советником Trump Organization.
Сам Трамп и члены его семьи обвинений не были предъявлены, хотя имя бывшего президента прокурор неоднократно упоминал в ходе судебного процесса.
В заключительной речи прокурор заявил, что Трамп «совершенно точно знал о происходящем» и «явно санкционировал налоговое мошенничество».
«Все эти рассказы о том, что Дональд Трамп находился в блаженном незнании, просто неправда», — сказал прокурор.
Сам Трамп заявил, что считает несправедливым преследовать компании за действия скомпроментировавшего себя бывшего CFO.
Двум компаниям придется уплатить штраф в размере $1,6 млн, отмечает Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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