Еврокомиссия вложит более миллиарда евро в 54 амбициозных оборонных проекта — Finance.ua
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Еврокомиссия вложит более миллиарда евро в 54 амбициозных оборонных проекта

Мир
20
Европейская комиссия объявила результаты конкурсов в рамках Европейского оборонного фонда на сумму более миллиарда евро на поддержку 54 незавершенных совместных европейских оборонных проектов исследований и разработок.
Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Отобранные проекты будут поддерживать технологическое совершенство в широком спектре оборонных возможностей в критически важных областях, включая киберзащиту, наземные, воздушные и морские боевые действия, защиту космических объектов или химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту.
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Проекты MARTE и FMBTech, например, объединят более 70 промышленных игроков и исследовательских организаций для работы над дизайном и системами платформы основного боевого танка, который будет использоваться по всей Европе.
Финансирование будет направлено также на проекты, способствующие стратегическим воздушным перевозкам крупногабаритных грузов, что является ключевой возможностью для быстрой поддержки миссий по всему миру.
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В рамках Схемы оборонных инноваций ЕС (EUDIS) малые и средние предприятия, стартапы и новые участники оборонного сектора воспользовались рядом возможностей, предоставленных в рамках раунда финансирования Европейского оборонного фонда 2023 года. Впервые четыре проекта будут поддерживать передачу гражданских инноваций в оборонный сектор.
В Еврокомиссии отметили, что конкурсы продемонстрировали «сильный и постоянно растущий интерес оборонной промышленности и исследовательских организаций ЕС, независимо от размера и географического расположения, трансграничного сотрудничества и совместного вклада в развитие стратегических возможностей ЕС».
По материалам:
Економічна Правда
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