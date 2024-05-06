В Киеве откроется офис оборонных инноваций к концу 2024 года — Finance.ua

В Киеве откроется офис оборонных инноваций к концу 2024 года Сегодня 17:47 — Казна и Политика

ЕС

В конце текущего года ЕС откроет в Киеве офис по инновациям, чтобы содействовать росту украинских стартапов и оборонных компаний.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время Форума оборонной промышленности ЕС — Украина, передает «Укринформ».

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«Нам нужно идти дальше. Мы открываем новый офис по инновациям в Киеве, чтобы содействовать росту украинских стартапов и оборонных компаний. Мы ассоциируем с этим хабом Европейское оборонное агентство, в частности, в сфере автономных систем для военной логистики. Но финансирование является ключом во всех этих усилиях», — сказал Боррель.

По словам представителя Евросоюза, оборонным системам ЕС «есть чему поучиться» у украинских компаний. Так же и наоборот.

Боррель надеется на интеграцию военных компаний Украины в систему европейской оборонной промышленности.

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Он добавляет, что благодаря этому сотрудничеству удастся развить системы совместного заказа между европейскими и украинскими оборонными предприятиями.

В то же время, на форуме уже определяют конкретные возможности для совместных инициатив.

Представитель также уточнил, что несколько европейских компаний уже недавно стали участниками совместных предприятий в Украине.

Укрінформ По материалам:

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