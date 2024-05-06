В Киеве откроется офис оборонных инноваций к концу 2024 года — Finance.ua
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В Киеве откроется офис оборонных инноваций к концу 2024 года

Казна и Политика
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ЕС
ЕС
В конце текущего года ЕС откроет в Киеве офис по инновациям, чтобы содействовать росту украинских стартапов и оборонных компаний.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время Форума оборонной промышленности ЕС — Украина, передает «Укринформ».
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«Нам нужно идти дальше. Мы открываем новый офис по инновациям в Киеве, чтобы содействовать росту украинских стартапов и оборонных компаний. Мы ассоциируем с этим хабом Европейское оборонное агентство, в частности, в сфере автономных систем для военной логистики. Но финансирование является ключом во всех этих усилиях», — сказал Боррель.
По словам представителя Евросоюза, оборонным системам ЕС «есть чему поучиться» у украинских компаний. Так же и наоборот.
Боррель надеется на интеграцию военных компаний Украины в систему европейской оборонной промышленности.
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Он добавляет, что благодаря этому сотрудничеству удастся развить системы совместного заказа между европейскими и украинскими оборонными предприятиями.
В то же время, на форуме уже определяют конкретные возможности для совместных инициатив.
Представитель также уточнил, что несколько европейских компаний уже недавно стали участниками совместных предприятий в Украине.
По материалам:
Укрінформ
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