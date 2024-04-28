Сколько средств было направлено на оборону в первом квартале 2024 года — Finance.ua

Сколько средств было направлено на оборону в первом квартале 2024 года Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Сколько средств было направлено на оборону в первом квартале 2024 года

За первые три месяца текущего года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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В частности, в марте на оборону направили 173,1 млрд грн.

На что израсходовали средства

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды расходов на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

В Минфине отмечают, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

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«Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации», — резюмировали в ведомстве.

$2,4 трлн. Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году мировые военные расходы превысили

По сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 6,8%. В то же время, это наиболее резкий рост за последние 15 лет.

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