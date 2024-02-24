Трампа обязали выплатить штраф по делу о мошенничестве — Reuters — Finance.ua
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Трампа обязали выплатить штраф по делу о мошенничестве — Reuters

Мир
23
Трампа обязали выплатить штраф по делу о мошенничестве — Reuters
Трампа обязали выплатить штраф по делу о мошенничестве — Reuters, Фото: telegraf.com.ua
Судья штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа заплатить 454,2 млн долларов. Это произошло после того, как он был признан виновным в манипулировании собственным капиталом по гражданскому делу о мошенничестве.
Об этом сообщает Reuters.
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В эту выплату входит штраф в сумме 354,9 млн долларов, который был определен судом 16 февраля, а также проценты.
Суд также возложил на совершеннолетних сыновей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, выплатить почти 4,7 млн ​​долларов каждому, а бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга — 1,1 миллиона долларов, плюс проценты.
Общая сумма выплат составляет 464,6 млн долларов и была определена в четверг. Более 114 тыс. долларов процентов будут продолжать начисляться ежедневно, в основном только для Дональда Трампа. Решение было обнародовано в пятницу.
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По материалам:
РБК-Україна
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