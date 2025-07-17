Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран — СМИ — Finance.ua
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Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран — СМИ

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Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран — СМИ
Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран — СМИ
Президент Дональд Трамп заявил в среду, что намерен прислать одно письмо более чем 150 странам, в котором сообщит о ставках введенных им тарифов.
Об этом пишет politico.
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«Все будет одинаково для всех, для этой группы», — сказал Трамп журналистам во время встречи с кронпринцем Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль-Халифой в Белом доме.
«Это не большие страны, и они не ведут так много бизнеса. Не такие, как те, с которыми мы договорились, как Китай, как Япония»,
сказал он.

Все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10 процентов, который Трамп установил в апреле.
Трамп ранее отмечал, что новый базовый тариф может составить от 15 до 20 процентов.
Как пишет издание, Трамп уже разослал примерно два десятка писем, информируя отдельных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, о тарифной ставке, которая вступит в силу 1 августа.
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Это положило начало интенсивному завершающему этапу переговоров, на котором эти страны пытаются убедить администрацию Трампа предоставить им более выгодное соглашение.
В то же время, эксперты скептически относятся к тому, вступят ли в силу новые тарифные ставки 1 августа, из-за потенциального влияния, которое это может оказать на экономику и, наконец, на рейтинги одобрения Трампа.
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Среди стран, на которые приходилось более 3 процентов общего торгового дефицита США в 2024 году и еще не получивших письмо, есть Тайвань, Швейцария и Индия.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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