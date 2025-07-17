Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года — Finance.ua

Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года Сегодня 10:10

Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года

Американский президент Дональд Трамп может закончить войну в Украине до конца 2025 года.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает The Times

В интервью подкасту The Times «General and The Journalist» Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

По мнению Ермака, Трамп действительно может завершить войну в Украине «до конца этого года», если выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого, кто покупает российские нефть и газ.

По словам советника украинского президента Владимира Зеленского, угроза вторичных санкций сработает, поскольку она будет давить на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в россии — чтобы они настаивали на соглашении, чтобы избежать собственных новых торговых войн с Белым домом.

«Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину», — отметил Ермак.

Заметим, что согласно плану Трампа, если за 50 дней не будет заключен мир в Украине, то пошлины в размере 100 процентов будут взиматься с товаров, импортируемых в США из любой страны, которая импортирует любые товары из россии.

«Они (санкции. — Ред.) создадут очень сильное давление на путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него», — подытожил Ермак.

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