Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года — Finance.ua

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Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года

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Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года
Может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года
Американский президент Дональд Трамп может закончить войну в Украине до конца 2025 года.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает The Times.
В интервью подкасту The Times «General and The Journalist» Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.
По мнению Ермака, Трамп действительно может завершить войну в Украине «до конца этого года», если выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого, кто покупает российские нефть и газ.
По словам советника украинского президента Владимира Зеленского, угроза вторичных санкций сработает, поскольку она будет давить на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в россии — чтобы они настаивали на соглашении, чтобы избежать собственных новых торговых войн с Белым домом.
«Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину», — отметил Ермак.
Заметим, что согласно плану Трампа, если за 50 дней не будет заключен мир в Украине, то пошлины в размере 100 процентов будут взиматься с товаров, импортируемых в США из любой страны, которая импортирует любые товары из россии.
«Они (санкции. — Ред.) создадут очень сильное давление на путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него», — подытожил Ермак.
По материалам:
РБК-Україна
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