Трамп вводит санкции против Международного уголовного суда: в ЕС отреагировали — Finance.ua

Трамп вводит санкции против Международного уголовного суда: в ЕС отреагировали Сегодня 17:42

Трамп вводит санкции против Международного уголовного суда: в ЕС отреагировали

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, обвиняя его в «ненадлежащих действиях» против Соединенных Штатов, Израиля и других американских союзников. Европейский Союз выражает сожаление по поводу исполнительного указа США, которым вводятся санкции против должностных лиц суда.

Об этом пресс-секретарь ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль Ануни заявил в комментарии «Бабелю»

По его словам, указ Администрации президента США Дональда Трампа может создать серьезные препятствия в работе МУС — это представляет угрозу расследованиям и судебным процессам, в том числе тем, что касаются Украины. А еще может подорвать многолетние усилия по обеспечению ответственности за преступления по всему миру.

«Этот суд играет ключевую роль в поддержке международного правосудия и борьбе с безнаказанностью. ЕС поддерживает Международный уголовный суд и принципы, заложенные в Римском статуте», — подчеркнул Ануар Эль Ануни.

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Евросоюз будет следить за последствиями санкций и рассмотрит свои дальнейшие действия.

США наложили санкции на должностных лиц МУС, принимавших участие в расследованиях против американцев и израильтян. Трамп подверг критике суд за то, что он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС одновременно. А также за то, что «поставил под угрозу» бывших и действующих американских военных, «подвергая их преследованиям, жестокому обращению и возможному аресту». Вашингтон не признает юрисдикцию МУС, поэтому не обязан выполнять его ордера на арест.

theБабель По материалам:

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