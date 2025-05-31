Трамп удваивает пошлины на импорт стали — Finance.ua

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Трамп удваивает пошлины на импорт стали

Мир
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Трамп удваивает пошлины на импорт стали
Трамп удваивает пошлины на импорт стали
Дональд Трамп сообщил о удвоении пошлин на импорт стали: они составят 50% и вступят в силу 4 июня.
Об этом сообщает CNN.
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Трамп убежден, что такое решение призвано защитить американских сталеваров.
«Мы собираемся ввести 25% повышения. Мы собираемся повысить пошлины на ввозимую в Соединенные Штаты сталь с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в Соединенных Штатах. Никто не сможет этого избежать», — заявил Трамп.
Президент США рассказал, что рассматривал возможность введения 40-процентной пошлины, но руководители отрасли, мол, сказали ему, что хотят 50-процентную пошлину.
Впоследствии на платформе Truth Social Трамп уточнил, что новые пошлины вступят в силу 4 июня.
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«Для меня большая честь повысить пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50%, которые вступят в силу в среду, 4 июня. Наши отрасли производства стали и алюминия возрождаются как никогда раньше. Это будет еще одним большим толчком отличных новостей для наших замечательных работников стальной и алюминиевой промышленности. Сделаем Америку большой снова!»
CNN отмечает, что когда Трамп ввел некоторые пошлины на сталь во время своего первого срока, производство в США несколько выросло, но это привело к росту стоимости автомобилей, инструментов и машин и сократило объем производства этих отраслей более чем на 3 миллиарда долларов в 2021 году. То есть потери, вероятно, превысили выгоду.
По данным министерства торговли США, в прошлом году США импортировали железо и стали на сумму 31,3 миллиарда долларов. Канада была главным поставщиком железа и стали, экспортируя в США продукцию на сумму 7,6 миллиарда долларов.
По материалам:
Espreso.tv
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