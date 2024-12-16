Трамп рассматривает возможность приватизации Почтовой службы США — WP
Новоизбранный президент США Дональд Трамп в течение последних недель проявил заинтересованность в приватизации американской Почтовой службы из-за ее финансовый убытков.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам собеседников издания, Трамп обсуждал свое желание реформировать почтовую службу в своем имении Мар-а-Лаго с Говардом Лутником, кандидатом на должность министра торговли и сопредседателем его президентской переходной кампании.
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Ранее в этом месяце Трамп также созвал группу управляющих на переходной период, чтобы спросить их мнение по поводу приватизации агентства. Рассказав о ежегодном финансовом убытке почтового агентства, Трамп сказал, что правительство США не должно субсидировать эту организацию.
Как рассказали в агентстве, конкретные планы Трампа по реформированию Почтовой службы сразу не были понятны. Однако в должности президента в 2019 году он находился в противоборстве с национальным почтовым оператором, пытаясь заставить его передать Министерству финансов ключевые функции, как то: установление тарифов, кадровые решения, трудовые отношения и управление отношениями с крупнейшими клиентами.
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Согласно сообщению, из-за постоянного снижения объемов почты и более медленного, чем ожидалось, развития бизнеса по доставке посылок Почтовая служба США потеряла $9,5 миллиарда в финансовом году, который закончился 30 сентября. Это произошло даже вопреки тому, что она сделала новые крупные инвестиции в модернизацию объектов и оборудования. Согласно годовому финансовому отчету, агентство имеет обязательства на сумму около $80 миллиардов.
«Сокращение почтовой службы может подорвать индустрию электронной коммерции, ударив по малому бизнесу и сельским потребителям», — говорится в материале.
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