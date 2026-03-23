Трамп приказал остановить удары по энергетике Ирана на пять дней Сегодня 14:34 — Мир

Трамп сообщил о продуктивных переговорах с Тегераном

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после продуктивных переговоров с Тегераном.

Об этом он сообщил в своей сети Truth Social, передает «Европейская правда».

Причины

По словам Трампа, в течение последних двух дней США и Иран провели «хорошие и конструктивные» переговоры по вопросу двусторонних отношений. Последующие встречи и обсуждения планируются в течение этой недели.

На основе результатов этих переговоров президент США дал указание Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

«Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание Министерству обороны отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней при условии успеха текущих встреч и дискуссий», — написал Трамп.

Предыдущие угрозы

22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не возобновит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Тогда в Иране заявили, что в случае ударов США по своим электростанциям, как пригрозил Дональд Трамп, будут отвечать новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее неофициально появилась информация, что в администрации взвешивают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.

При этом президент США неоднократно заявлял, что американская сторона хотела бы вести переговоры с Ираном, но «не с кем».

Реакция энергетических рынков

После заявлений Трампа цены на нефть Brent начали резко падать, стали около 100 долларов за баррель.

По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent торгуется вблизи 99,9 долларов за баррель, в то время как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на газ тоже упали.

Европейская правда

