Война с Ираном создала самую серьезную угрозу мировой энергетике за всю историю Сегодня 09:37 — Энергетика

Война с Ираном повлекла за собой тяжелейший энергетический шок, а для полного восстановления потоков нефти и газа из Персидского залива может потребоваться шесть месяцев или более.

Такой прогноз дал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, пишет Financial Times.

Масштабы кризиса превышают предыдущие шоки

Фатих Бироль сказал, что этот конфликт является «самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории». Он добавляет, что объем газа, потерянный из-за боевых действий, вдвое превышает объем, который Европа потеряла от рф в 2022 году.

По его словам, потери нефти также превысили масштабы двух нефтяных шоков 1970-х годов, которые повлекли за собой рецессии и нормирование горючего во всем мире.

Он выступил после недели, в течение которой цены на нефть выросли почти до 120 долларов за баррель, в то время как Израиль и Иран обменивались волнами ракетных ударов по жизненно важным энергетическим узлам в Персидском заливе, в том числе по месторождению Южный Парс и крупному комплексу Рас-Лаффан в Катаре.

Однако, по его словам, политики и рынки до сих пор недооценивают масштаб кризиса.

Проблема будет расти с каждым днем, пока потоки энергоносителей с Ближнего Востока, экспортирующего пятую часть мировой нефти и сжиженного природного газа, остаются заблокированными из-за фактической блокады Ормузского пролива со стороны Ирана.

Даже если конфликт завершится и пролив снова откроют, Бироль сказал, что для возвращения к работе нефтяных и газовых месторождений, многие из которых были остановлены или повреждены, потребуется много времени.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.