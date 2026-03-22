0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Война с Ираном создала самую серьезную угрозу мировой энергетике за всю историю

Энергетика
41
Война с Ираном повлекла за собой тяжелейший энергетический шок, а для полного восстановления потоков нефти и газа из Персидского залива может потребоваться шесть месяцев или более.
Такой прогноз дал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, пишет Financial Times.

Масштабы кризиса превышают предыдущие шоки

Фатих Бироль сказал, что этот конфликт является «самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории». Он добавляет, что объем газа, потерянный из-за боевых действий, вдвое превышает объем, который Европа потеряла от рф в 2022 году.
По его словам, потери нефти также превысили масштабы двух нефтяных шоков 1970-х годов, которые повлекли за собой рецессии и нормирование горючего во всем мире.
Он выступил после недели, в течение которой цены на нефть выросли почти до 120 долларов за баррель, в то время как Израиль и Иран обменивались волнами ракетных ударов по жизненно важным энергетическим узлам в Персидском заливе, в том числе по месторождению Южный Парс и крупному комплексу Рас-Лаффан в Катаре.
Однако, по его словам, политики и рынки до сих пор недооценивают масштаб кризиса.
Проблема будет расти с каждым днем, пока потоки энергоносителей с Ближнего Востока, экспортирующего пятую часть мировой нефти и сжиженного природного газа, остаются заблокированными из-за фактической блокады Ормузского пролива со стороны Ирана.
Даже если конфликт завершится и пролив снова откроют, Бироль сказал, что для возвращения к работе нефтяных и газовых месторождений, многие из которых были остановлены или повреждены, потребуется много времени.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems