Место для вашей рекламы

Как сэкономить горючее во время энергокризиса — советы от Международного энергетического агентства

Топливо
Международное энергетическое агентство предложило перечень шагов по сокращению потребления горючего, которые могут применить правительства, бизнес и домохозяйства.
Как известно, из-за войны на Ближнем Востоке мир столкнулся с одним из самых больших нарушений в поставках нефти. Ограничение транзита через Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобального потребления, привело к росту цен на нефть и нефтепродукты.
В публикации МЭА говорится о скорых решениях, которые помогут уменьшить давление на цены и смягчить экономические последствия перебоев на нефтяных рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сократить потребление горючего в сфере транспорта

Автотранспорт формирует около 45% мирового спроса на нефть, поэтому именно здесь возможен наиболее быстрый эффект.
Читайте также
Основные рекомендации:
  • работать из дома, где это возможно, чтобы уменьшить количество поездок;
  • снизить скорость на дорогах как минимум на 10 км/ч — это напрямую сокращает расход топлива;
  • активнее пользоваться общественным транспортом вместо частных автомобилей;
  • вводить ограничения на использование авто в городах (например, по номерным знакам);
  • развивать карпулинг и практику совместных поездок;
  • применять экономное вождение и лучшее техобслуживание транспорта.
Отдельно подчеркивается важность оптимизации грузовых перевозок — эффективные маршруты и погрузки могут существенно снизить потребление дизеля.

Советы бытовым пользователям и бизнесу

МЭА также советует сокращать использование топлива в других областях:
  • отказываться от авиаперелетов, если есть альтернативы (поезда, онлайн-встречи);
  • переходить на альтернативные способы приготовления пищи, в том числе электрические.
Такие шаги помогут снизить давление на наиболее дефицитные виды топлива — реактивное топливо и СНГ.
Читайте также
Промышленность может быстро повлиять на ситуацию через:
  • переход на альтернативное сырье там, где это возможно;
  • повышение энергоэффективности производства;
  • краткосрочные технические улучшения и оптимизации процессов.
Это позволяет высвободить дефицитные ресурсы для критически важных нужд.

Что могут сделать правительства

Государства играют ключевую роль во введении изменений. В качестве примера они могут предпринимать следующие меры:
  • введение регуляторных ограничений (скорость, доступ автомобилей к городам);
  • стимулирование к использованию общественного транспорта и дистанционной работы;
  • адресная поддержка наиболее уязвимым потребителям.
МЭА отмечает: точечные меры эффективнее массовых субсидий, которые создают дополнительную нагрузку на бюджеты.
Читайте также

Почему это важно

В МЭА говорят, что меры по сокращению спроса не способны полностью компенсировать дефицит нефти, но они могут снизить расходы для потребителей, снизить напряжение на рынках, а также обеспечить стабильность поставок до возобновления нормальных потоков.
В нынешних условиях именно быстрые изменения в поведении — от вождения до потребления — становятся одним из самых эффективных инструментов реагирования на энергетический кризис, отмечают специалисты.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
