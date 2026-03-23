Как сэкономить горючее во время энергокризиса — советы от Международного энергетического агентства Сегодня 09:33 — Энергетика

Топливо

Международное энергетическое агентство предложило перечень шагов по сокращению потребления горючего, которые могут применить правительства, бизнес и домохозяйства.

Как известно, из-за войны на Ближнем Востоке мир столкнулся с одним из самых больших нарушений в поставках нефти. Ограничение транзита через Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобального потребления, привело к росту цен на нефть и нефтепродукты.

В публикации МЭА говорится о скорых решениях, которые помогут уменьшить давление на цены и смягчить экономические последствия перебоев на нефтяных рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сократить потребление горючего в сфере транспорта

Автотранспорт формирует около 45% мирового спроса на нефть, поэтому именно здесь возможен наиболее быстрый эффект.

Основные рекомендации:

работать из дома, где это возможно, чтобы уменьшить количество поездок;

снизить скорость на дорогах как минимум на 10 км/ч — это напрямую сокращает расход топлива;

активнее пользоваться общественным транспортом вместо частных автомобилей;

вводить ограничения на использование авто в городах (например, по номерным знакам);

развивать карпулинг и практику совместных поездок;

применять экономное вождение и лучшее техобслуживание транспорта.

Отдельно подчеркивается важность оптимизации грузовых перевозок — эффективные маршруты и погрузки могут существенно снизить потребление дизеля.

Советы бытовым пользователям и бизнесу

МЭА также советует сокращать использование топлива в других областях:

отказываться от авиаперелетов, если есть альтернативы (поезда, онлайн-встречи);

переходить на альтернативные способы приготовления пищи, в том числе электрические.

Такие шаги помогут снизить давление на наиболее дефицитные виды топлива — реактивное топливо и СНГ.

Промышленность может быстро повлиять на ситуацию через:

переход на альтернативное сырье там, где это возможно;

повышение энергоэффективности производства;

краткосрочные технические улучшения и оптимизации процессов.

Это позволяет высвободить дефицитные ресурсы для критически важных нужд.

Что могут сделать правительства

Государства играют ключевую роль во введении изменений. В качестве примера они могут предпринимать следующие меры:

введение регуляторных ограничений (скорость, доступ автомобилей к городам);

стимулирование к использованию общественного транспорта и дистанционной работы;

адресная поддержка наиболее уязвимым потребителям.

МЭА отмечает: точечные меры эффективнее массовых субсидий, которые создают дополнительную нагрузку на бюджеты.

Почему это важно

В МЭА говорят, что меры по сокращению спроса не способны полностью компенсировать дефицит нефти, но они могут снизить расходы для потребителей, снизить напряжение на рынках, а также обеспечить стабильность поставок до возобновления нормальных потоков.

В нынешних условиях именно быстрые изменения в поведении — от вождения до потребления — становятся одним из самых эффективных инструментов реагирования на энергетический кризис, отмечают специалисты.

Економічна Правда

