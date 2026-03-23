Как сэкономить горючее во время энергокризиса — советы от Международного энергетического агентства
Международное энергетическое агентство предложило перечень шагов по сокращению потребления горючего, которые могут применить правительства, бизнес и домохозяйства.
Как известно, из-за войны на Ближнем Востоке мир столкнулся с одним из самых больших нарушений в поставках нефти. Ограничение транзита через Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобального потребления, привело к росту цен на нефть и нефтепродукты.
В публикации МЭА говорится о скорых решениях, которые помогут уменьшить давление на цены и смягчить экономические последствия перебоев на нефтяных рынках из-за войны на Ближнем Востоке.
Как сократить потребление горючего в сфере транспорта
Автотранспорт формирует около 45% мирового спроса на нефть, поэтому именно здесь возможен наиболее быстрый эффект.
Основные рекомендации:
- работать из дома, где это возможно, чтобы уменьшить количество поездок;
- снизить скорость на дорогах как минимум на 10 км/ч — это напрямую сокращает расход топлива;
- активнее пользоваться общественным транспортом вместо частных автомобилей;
- вводить ограничения на использование авто в городах (например, по номерным знакам);
- развивать карпулинг и практику совместных поездок;
- применять экономное вождение и лучшее техобслуживание транспорта.
Отдельно подчеркивается важность оптимизации грузовых перевозок — эффективные маршруты и погрузки могут существенно снизить потребление дизеля.
Советы бытовым пользователям и бизнесу
МЭА также советует сокращать использование топлива в других областях:
- отказываться от авиаперелетов, если есть альтернативы (поезда, онлайн-встречи);
- переходить на альтернативные способы приготовления пищи, в том числе электрические.
Такие шаги помогут снизить давление на наиболее дефицитные виды топлива — реактивное топливо и СНГ.
Промышленность может быстро повлиять на ситуацию через:
- переход на альтернативное сырье там, где это возможно;
- повышение энергоэффективности производства;
- краткосрочные технические улучшения и оптимизации процессов.
Это позволяет высвободить дефицитные ресурсы для критически важных нужд.
Что могут сделать правительства
Государства играют ключевую роль во введении изменений. В качестве примера они могут предпринимать следующие меры:
- введение регуляторных ограничений (скорость, доступ автомобилей к городам);
- стимулирование к использованию общественного транспорта и дистанционной работы;
- адресная поддержка наиболее уязвимым потребителям.
МЭА отмечает: точечные меры эффективнее массовых субсидий, которые создают дополнительную нагрузку на бюджеты.
Почему это важно
В МЭА говорят, что меры по сокращению спроса не способны полностью компенсировать дефицит нефти, но они могут снизить расходы для потребителей, снизить напряжение на рынках, а также обеспечить стабильность поставок до возобновления нормальных потоков.
В нынешних условиях именно быстрые изменения в поведении — от вождения до потребления — становятся одним из самых эффективных инструментов реагирования на энергетический кризис, отмечают специалисты.
Также по теме
Как сэкономить горючее во время энергокризиса — советы от Международного энергетического агентства
Трамп угрожает уничтожить электростанции Ирана, если в течение 48 часов не откроется Ормузский пролив
Война с Ираном создала самую серьезную угрозу мировой энергетике за всю историю
Цены на бензин из-за войны в Иране стимулируют спрос на электромобили и гибриды
США временно сняли санкции с иранской нефти, загруженной на танкеры
Кто больше всего покупает нефть в мире: рейтинг стран (инфографика)