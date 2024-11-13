Трамп пригласил бизнесменов Маска и Рамасвами во вновь созданное агентство по вопросам эффективности правительства — Finance.ua
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Трамп пригласил бизнесменов Маска и Рамасвами во вновь созданное агентство по вопросам эффективности правительства

Мир
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Трамп пригласил бизнесменов Маска и Рамасвами во вновь созданное агентство по вопросам эффективности правительства
Трамп пригласил бизнесменов Маска и Рамасвами во вновь созданное агентство по вопросам эффективности правительства
Избранный президент Дональд Трамп во вторник заявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый «Департамент правительственной эффективности» (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.
Аббревиатура DOGE — это намек на любимую криптовалюту Маска, доджкойн. В заявлении Трампа говорится, что Маск и Рамасвами будут работать вне правительства, чтобы предлагать Белому дому «советы и рекомендации», а также будут сотрудничать с Административно-бюджетным управлением, чтобы «продвинуть масштабную структурную реформу и создать предпринимательский подход к правительству, невиданный ранее». Он добавил, что этот шаг шокирует государственные системы.
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Пока не понятно, как будет работать организация. Она может подпадать под действие Закона о Федеральном консультативном комитете, который диктует, как внешние группы, консультирующие правительство, должны работать и быть подотчетными общественности.
Федеральные служащие, как правило, обязаны раскрывать свои активы и связи, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов интересов, а также продавать значительные активы, связанные с их работой. Поскольку Маск и Рамасвами не являются официальными федеральными служащими, на них не распространяются эти требования и этические ограничения.
Маск постоянно присутствует в Мар-а-Лаго с тех пор, как Трамп победил на президентских выборах.
Новоизбранный президент часто говорил, что предоставит Маску официальную роль надзирателя за группой, подобной комитетам «голубой ленты», которые готовят рекомендации правительства США по спорным вопросам. Однажды Маск предположил, что может найти более 2 триллионов долларов экономии — почти треть общих годовых государственных расходов.
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Трамп четко дал понять, что Маск, скорее всего, не будет занимать никакой штатной должности, учитывая его другие обязательства.
Что касается Рамасвами, то в январе он приостановил свою кампанию и поддержал Трампа.
В своем заявлении Трамп сказал, что они «проложат путь для моей администрации, чтобы ликвидировать правительственную бюрократию, сократить избыточное регулирование, уменьшить неоправданные расходы и реструктуризировать федеральные агентства».
По материалам:
Економічна Правда
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