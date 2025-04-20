Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами — Finance.ua
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Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами

Мир
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Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами
Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами
Дональд Трамп решил временно отложить введение новых пошлин после неожиданного разговора с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Встреча состоялась без участия торгового советника Питера Наварро — главного сторонника тарифной политики, постоянное присутствие которого ранее мешало подобным инициативам.
9 апреля, воспользовавшись тем, что Наварро был занят на другом конце Белого дома, Бессент и Лютник оперативно попали в Овальный кабинет и убедили Трампа в необходимости 90-дневного перерыва во введении пошлин.
Источники WSJ отмечают: именно отсутствие Наварро позволило провести этот разговор без сопротивления с его стороны.
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После этого Трамп сообщил о паузе в своем аккаунте в Truth Social. Сразу же после публикации в прессу вышли Бессент и спикер Белого дома Каролин Ливитт, пытаясь продемонстрировать единство команды.
Тем не менее, Лютник в комментарии не стал подтверждать детали публикации, ограничившись заверением в «слаженности работы». Наварро же резко раскритиковал материал WSJ, назвав его «выдумкой анонимных источников, желающих внести раздор».
По материалам:
Слово і Діло
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