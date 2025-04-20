Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами — Finance.ua

Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами Сегодня 12:46 — Мир

Трамп отложил масштабные пошлины после переговоров с министрами

Дональд Трамп решил временно отложить введение новых пошлин после неожиданного разговора с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Встреча состоялась без участия торгового советника Питера Наварро — главного сторонника тарифной политики, постоянное присутствие которого ранее мешало подобным инициативам.

9 апреля, воспользовавшись тем, что Наварро был занят на другом конце Белого дома, Бессент и Лютник оперативно попали в Овальный кабинет и убедили Трампа в необходимости 90-дневного перерыва во введении пошлин.

Источники WSJ отмечают: именно отсутствие Наварро позволило провести этот разговор без сопротивления с его стороны.

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После этого Трамп сообщил о паузе в своем аккаунте в Truth Social. Сразу же после публикации в прессу вышли Бессент и спикер Белого дома Каролин Ливитт, пытаясь продемонстрировать единство команды.

Тем не менее, Лютник в комментарии не стал подтверждать детали публикации, ограничившись заверением в «слаженности работы». Наварро же резко раскритиковал материал WSJ, назвав его «выдумкой анонимных источников, желающих внести раздор».

Слово і Діло По материалам:

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