Stellantis может продать два бренда на фоне импортных пошлин Трампа — Finance.ua
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Stellantis может продать два бренда на фоне импортных пошлин Трампа

Технологии&Авто
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Stellantis может продать два бренда на фоне импортных пошлин Трампа
Stellantis может продать два бренда на фоне импортных пошлин Трампа, www.roadandtrack.com
Концерн Stellantis может продать автомобильные бренды Maserati и Alfa Romeo из-за новых рекордных импортных тарифов США.
Об этом сообщает Automotive News.
По словам экспертов, «торговые войны», инициированные Дональдом Трампом, сильно ударят по итальянским маркам, поскольку 35−40% продаж люксовых автомобильных брендов приходится на США. Перспективы развития Maserati и Alfa Romeo становятся туманными. Председатель совета директоров Stellantis Джон Элкан привлек бизнес-консультантов, чтобы получить свежий взгляд на ситуацию.
Новые 25-процентные пошлины означают, что и без того финансовые трудности Alfa Romeo и Maserati продолжат генерировать убытки. По неофициальным данным, Stellantis попросил McKinsey&Co изучить перспективы сотрудничества итальянских марок со сторонними фирмами. Пока речь идет об обмене технологиями, и азиатские компании уже выразили заинтересованность.
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Источники настаивают, что Джон Элкан не хочет продавать итальянские бренды китайским концернам из имиджевых соображений. Однако сам Stellantis прекратил инвестиции в Maserati из-за изменения конъюнктуры рынка и поставил на паузу электромобильные проекты. С производством автомобилей в Италии ситуация ухудшается: в первом квартале 2025 объемы упали до минимальных значений с 1956 года.
По материалам:
РБК-Україна
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