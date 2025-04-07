Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин — Finance.ua

Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин Сегодня 21:38 — Технологии&Авто

Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин

Компания Audi приостановила поставки машин в США из-за американской пошлины, введенной по решению президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Automobilwoche.

Издание сообщает, что все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не будут передаваться дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов.

Как пишет Bild , на складах компании Audi в Штатах сейчас более 37 тыс. авто, на которые не распространяются пошлины, и их можно продать. Этого хватит приблизительно на два месяца.

Audi не имеет собственного производства в США и импортирует все автомобили. Американский бестселлер Q5 производится на заводе Audi в Мексике, а остальные поступают с заводов в Германии, Венгрии и Словакии.

Материнская компания Audi, Volkswagen, также предупредила своих дилеров в США и объявила о дополнительных расходах, как сообщал Wall Street Journal на прошлой неделе. VW временно прекратил доставку автомобилей поездами из Мексики и портов, сообщает издание со ссылкой на сообщение дилеров.

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