Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин — Finance.ua
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Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин

Технологии&Авто
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Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин
Audi прекращает поставки в США из-за американских пошлин
Компания Audi приостановила поставки машин в США из-за американской пошлины, введенной по решению президента Дональда Трампа.
Об этом пишет Automobilwoche.
Издание сообщает, что все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не будут передаваться дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов.
Как пишет Bild, на складах компании Audi в Штатах сейчас более 37 тыс. авто, на которые не распространяются пошлины, и их можно продать. Этого хватит приблизительно на два месяца.
Audi не имеет собственного производства в США и импортирует все автомобили. Американский бестселлер Q5 производится на заводе Audi в Мексике, а остальные поступают с заводов в Германии, Венгрии и Словакии.
Материнская компания Audi, Volkswagen, также предупредила своих дилеров в США и объявила о дополнительных расходах, как сообщал Wall Street Journal на прошлой неделе. VW временно прекратил доставку автомобилей поездами из Мексики и портов, сообщает издание со ссылкой на сообщение дилеров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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