Трамп обвинил «плохую экономику Байдена» во всех проблемах, возникших в США — Finance.ua
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Трамп обвинил «плохую экономику Байдена» во всех проблемах, возникших в США

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Президент Дональд Трамп считает, что недостатки американской экономики являются ответственностью бывшего главы Белого дома Джо Байдена, «проделавшего» ужасную работу. Об этом Трамп заявил в интервью NBS News.
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«Я думаю, что хорошие стороны — это экономика Трампа, а плохие — экономика Байдена, потому что он проделал ужасную работу. Он ужасно справился со всем, от своей автоматической ручки, о которой, я уверен, он ничего не знал, до некоторых вещей, которые он якобы подписывал», — сказал Трамп ведущей Кристен Велкер в интервью, которое вышло в программе «Meet the Press».
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Трамп также напомнил, что он находится у власти в Белом доме всего три месяца, а фондовый рынок уже показал тенденции к росту.
«Но я здесь лишь чуть больше трех месяцев. Но фондовый рынок, посмотрите, что произошло за последний короткий период времени. Разве не было девяти или десяти дней подряд, или 11 дней, когда он рос? А тарифы только начали действовать» — добавил Трамп.
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Глава Белого дома также подчеркнул, что пошлины сделают Соединенные Штаты богатыми. Любые новости о неудаче таможенной политики он назвал «рельсовыми».
По материалам:
УНН
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