Трамп: россия должна будет отдать всю Украину — Finance.ua

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Трамп: россия должна будет отдать всю Украину

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Трамп: россия должна будет отдать всю Украину
Трамп: россия должна будет отдать всю Украину
Трамп на вопрос журналистки об уступках рф в контексте мирного соглашения заявил, что россия должна будет отдать всю Украину.
Об этом он сказал в интервью NBC News 4 мая.
«россия должна будет отдать всю Украину. Потому что россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас продолжали воевать за всю Украину. россии не нужен только тот кусок, который у нее сейчас — ей нужна вся Украина», — сказал президент США.
Сейчас, по его словам, амбиции путина в значительной степени угасли, когда он увидел, что теперь «возглавляет атаку» Трамп.
Американский президент также не исключил, что подпишет новые санкции против россии, о которых ранее говорил сенатор Грэм. Речь идет о 500% тарифах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, эти санкции будут запрещать гражданам США покупать государственные облигации россии.
«Ну, это зависит от того, пойдет ли россия в направлении достижения мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы россия и Украина договорились о соглашении. Мы считаем, что мы очень близки, и мы спасем многих людей от смерти. Также сэкономим много денег», — сказал он.
Трамп сказал, что США «ближе с одной стороной», чем с другой, но не уточнил, о какой именно стране говорится. Американский президент также рассказал, что европейские лидеры не раз просили его звонить путину, все якобы из-за того, что от них он не брал трубку.
По материалам:
theБабель
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