Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана — СМИ Сегодня 13:26

Как сообщает Reuters , в США запретили Израилю убивать Али Хаменеи (религиозного лидера и главу государства в Иране).

Это стало известно со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности.

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Вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Дональд Трамп.

«Или уже иранцы убили американского президента? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже говорить не будем о преследовании политического руководства», — сказал один из собеседников Reuters.

Высокопоставленные чиновники США постоянно общаются с израильскими чиновниками с тех пор, как Израиль начал массированное нападение на Иран, пытаясь остановить его ядерную программу.

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По их словам, израильтяне признали, что у них была возможность убить Хаменеи, но Трамп отказал им в этом плане.

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