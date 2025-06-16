Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана — СМИ — Finance.ua
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Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана — СМИ

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Как сообщает Reuters, в США запретили Израилю убивать Али Хаменеи (религиозного лидера и главу государства в Иране).
Это стало известно со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности.
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Вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Дональд Трамп.
«Или уже иранцы убили американского президента? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже говорить не будем о преследовании политического руководства», — сказал один из собеседников Reuters.
Высокопоставленные чиновники США постоянно общаются с израильскими чиновниками с тех пор, как Израиль начал массированное нападение на Иран, пытаясь остановить его ядерную программу.
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По их словам, израильтяне признали, что у них была возможность убить Хаменеи, но Трамп отказал им в этом плане.
По материалам:
Finance.ua
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