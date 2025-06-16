Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана — СМИ
Как сообщает Reuters, в США запретили Израилю убивать Али Хаменеи (религиозного лидера и главу государства в Иране).
Это стало известно со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности.
Вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Дональд Трамп.
«Или уже иранцы убили американского президента? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже говорить не будем о преследовании политического руководства», — сказал один из собеседников Reuters.
Высокопоставленные чиновники США постоянно общаются с израильскими чиновниками с тех пор, как Израиль начал массированное нападение на Иран, пытаясь остановить его ядерную программу.
По их словам, израильтяне признали, что у них была возможность убить Хаменеи, но Трамп отказал им в этом плане.
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