На что обращать внимание при выборе первого банковского продукта Сегодня 12:18 — Личные финансы

Банковские продукты помогают управлять деньгами: сберегать, тратить и умножать. Для тех, кто только начинает свой финансовый путь, особенно важно выбрать оптимальный инструмент для сбережения денег и удобных расчетов.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , как не растеряться и выбрать именно то, что нужно.

Как выбрать банковский продукт

1. Определите свою цель

Прежде всего, следует определить, для каких целей нужен банковский продукт — ежедневные расходы, накопления или онлайн-расчеты. От этого зависит тип счета или платежной карты.

2. Обращайте внимание на комиссии

Эксперты советуют проверить, не предусмотрены ли дополнительные комиссии за открытие счета, обслуживание карты, снятие наличных или переводы.

3. Удобный мобильный банкинг

Мобильный банкинг должен быть удобным инструментом для вас — простым в использовании, понятным и комфортным для ежедневных операций.

4. Безопасность

Выбирайте банки, которые соблюдают правила безопасности при проведении финансовых операций, предлагают двухфакторную аутентификацию, уведомления об операциях и возможность быстро заблокировать карту.

5. Бонусы и кешбэки

По словам специалистов, несмотря на популярность бонусов и кешбэка, они не должны быть главным фактором выбора.

6. Читайте условия договора

Выбирая банковский продукт, следует внимательно ознакомиться с договором и убедиться, что понимаете все условия и обязанности.

7. Защита вкладов

Банки предлагают разные депозитные продукты, позволяющие не только хранить средства, но и получать доход. Проценты по вкладам помогают частично компенсировать влияние инфляции, что делает их более выгодной альтернативой хранению наличных дома.

Обратите внимание, является ли избранный банк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так вы можете быть уверены, что средства, размещенные на текущих и депозитных счетах в банках, защищены:

Во время военного положения и еще три месяца после завершения депозиты возмещаются в полном объеме.

После трех месяцев со дня прекращения военного положения Фонд будет гарантировать возмещение средств в размере вклада, но не более 600 тысяч гривен.

Дополнительно эксперты отмечают, что для студентов важно выбирать банковские продукты, сочетающие удобство, выгодные условия, низкие комиссии, кешбэк, бесплатное обслуживание и переводы средств.

Родителям следует обратить внимание на детские карты, позволяющие контролировать расходы.

