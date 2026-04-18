Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве Сегодня 10:08 — Недвижимость Стоимость аренды квартиры в столице, Фото: freepik В Киеве за год снизились цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в среднем на 6−8%. В то же время, стоимость трехкомнатного жилья не изменилась. Самые дорогие квартиры традиционно находятся в центральных районах столицы. Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Сколько стоит аренда в столице Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тыс. гривен, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Двухкомнатное жилье стоит в среднем 25 тыс. грн (-8% за год), а трехкомнатное — 42 тыс. грн, как и год назад. Где самые высокие цены на аренду однокомнатного жилья: Печерский район — 38 100 грн (+14% за год); Шевченковский район — 28 тыс. грн (+17%); Подольский район — 20 тыс. грн (+11%); Голосеевский район — 20 тыс. грн (без изменений). Самые же доступные варианты — в Деснянском районе, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, в частности, Оболонском и Дарницком, цены остались стабильными — по 15 тыс. грн. В то же время в Святошинском районе цены снизились до 13 тыс. грн (на 13%). Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве, Інфографіка: ЛУН Какие цены в пригороде столицы Больше всего рост стоимости аренды наблюдается в Ирпене, где цены выросли на 25% (до 15 тыс. грн). В Буче и Вишневом подорожание более умеренное — в пределах 4−9%. В среднем однокомнатки здесь стоят 12 тыс. и 12500 грн соответственно. В то же время в Софиевской Борщаговке аренда однокомнатной квартиры осталась на уровне прошлого года — 14 тыс. грн. Стоимость домов вблизи столицы Ранее Finance.ua писал, что сейчас вырос спрос на частные дома. Медианная цена домов на вторичке под Киевом (до 50 км) составляет от 150 до 900 тысяч долларов, в зависимости от месторасположения. Самые дорогие предложения 900 тыс. долл. — в Козине и Плютах — 870 тыс. долларов (на южном направлении). В Лесниках и Лебедевке дома на вторичке стоят от 600 тыс. долл. до 418 тыс. долл. соответственно. Дешевле всего дом можно приобрести в Гнидине (150 тыс.), Софиевской Борщаговке (150 тыс. долл.) и Крюковщине (160 тыс. долл.).