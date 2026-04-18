Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве Сегодня 10:08 — Недвижимость

Стоимость аренды квартиры в столице, Фото: freepik

В Киеве за год снизились цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в среднем на 6−8%. В то же время, стоимость трехкомнатного жилья не изменилась. Самые дорогие квартиры традиционно находятся в центральных районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Сколько стоит аренда в столице

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тыс. гривен, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

Двухкомнатное жилье стоит в среднем 25 тыс. грн (-8% за год), а трехкомнатное — 42 тыс. грн, как и год назад.

Где самые высокие цены на аренду однокомнатного жилья:

Печерский район — 38 100 грн (+14% за год);

— 38 100 грн (+14% за год); Шевченковский район — 28 тыс. грн (+17%);

— 28 тыс. грн (+17%); Подольский район — 20 тыс. грн (+11%);

— 20 тыс. грн (+11%); Голосеевский район — 20 тыс. грн (без изменений).

Самые же доступные варианты — в Деснянском районе, где медианная цена составляет 9 500 грн.

В спальных районах, в частности, Оболонском и Дарницком, цены остались стабильными — по 15 тыс. грн.

В то же время в Святошинском районе цены снизились до 13 тыс. грн (на 13%).

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве, Інфографіка: ЛУН

Какие цены в пригороде столицы

Больше всего рост стоимости аренды наблюдается в Ирпене, где цены выросли на 25% (до 15 тыс. грн).

В Буче и Вишневом подорожание более умеренное — в пределах 4−9%. В среднем однокомнатки здесь стоят 12 тыс. и 12500 грн соответственно.

В то же время в Софиевской Борщаговке аренда однокомнатной квартиры осталась на уровне прошлого года — 14 тыс. грн.

Стоимость домов вблизи столицы

Ранее Finance.ua писал , что сейчас вырос спрос на частные дома. Медианная цена домов на вторичке под Киевом (до 50 км) составляет от 150 до 900 тысяч долларов, в зависимости от месторасположения.

Самые дорогие предложения 900 тыс. долл. — в Козине и Плютах — 870 тыс. долларов (на южном направлении).

В Лесниках и Лебедевке дома на вторичке стоят от 600 тыс. долл. до 418 тыс. долл. соответственно.

Дешевле всего дом можно приобрести в Гнидине (150 тыс.), Софиевской Борщаговке (150 тыс. долл.) и Крюковщине (160 тыс. долл.).

