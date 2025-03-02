Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США — Finance.ua

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Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США

Криптовалюта
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Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США
Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США
Президент США Дональд Трамп поручил начать работу по формированию стратегического резерва криптовалюты. В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA.
Об этом говорится в заявлении Трампа в Truth Social и Binance.
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По словам Трампа, криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.
«Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе продвигаться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, включающего XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!» — подчеркнул он.
Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из самых крупных по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.
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Напомним, ранее Трамп распорядился создать рабочую группу по криптовалюте, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.
По материалам:
РБК-Україна
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