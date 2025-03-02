Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США — Finance.ua

Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США Сегодня 19:21 — Криптовалюта

Трамп инициировал создание криптовалютного резерва США

Президент США Дональд Трамп поручил начать работу по формированию стратегического резерва криптовалюты . В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA.

Об этом говорится в заявлении Трампа в Truth Social и Binance

По словам Трампа, криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

«Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе продвигаться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, включающего XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!» — подчеркнул он.

Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из самых крупных по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.

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Напомним, ранее Трамп распорядился создать рабочую группу по криптовалюте, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.

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