Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок — Finance.ua

Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок Сегодня 17:16 — Криптовалюта

Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок

Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка снизилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.

Биткоин потерял 21% от своего пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась почти на $1 триллион. Другие криптовалюты, в частности Ethereum, потеряли еще больше. Инвесторы ожидали четкой прорыночной политики президента США Дональда Трампа, но пока видят неопределенность и угрозу новых пошлин.

Об этом пишет Reuters.

Цены на криптовалюту резко упали за последние недели и пока, не видно предпосылок для быстрого восстановления. Многие крупные цифровые активы потеряли почти все прибыли, которые получили после победы Дональда Трампа на выборах, что сначала вызвало ажиотаж в отрасли.

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Аналитики считают, что рынок остается слабым, пока не появится четкий сигнал для роста. Это может быть, например, снижение процентных ставок в США или понятная прорыночная политика администрации Трампа. Биткоин, самая большая криптовалюта , упал на 21% от пика 20 января и вернулся к уровню, который был сразу после выборов Трампа.

Причина — потеря надежд на создание стратегического резерва биткоина и угроза новых пошлин, что снижает интерес к рисковым активам. Другие криптовалюты просели еще больше. Ethereum подешевел на более чем 40% с декабря, а мем-коин Трампа, который он запустил перед инаугурацией, потерял 80% от январского пика, по данным CoinMarketCap.

Трамп обещал поддерживать криптовалюты, называл себя «криптопрезидентом» и говорил о создании национального резерва биткоина. Он также назначил сторонников криптоиндустрии на ключевые должности. При его руководстве SEC закрыла дела против нескольких криптокомпаний и прекратила судебный иск против Coinbase.

Но это не сильно повлияло на рынок, и многие считают, что ожидания были завышенными. Вместо быстрых действий Трамп создал рабочую группу по разработке правил регулирования. Инвесторы, надеявшиеся на немедленную скупку биткоина правительством, остались разочарованными.

УНН По материалам:

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