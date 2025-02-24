Криптоинвесторы потеряли более $251 миллиона на мем-коине LIBRA — Finance.ua
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Криптоинвесторы потеряли более $251 миллиона на мем-коине LIBRA

Криптовалюта
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Криптоинвесторы потеряли более $251 миллиона на мем-коине LIBRA
Криптоинвесторы потеряли более $251 миллиона на мем-коине LIBRA, cryptoslate.com
Скандал вокруг мемкоина LIBRA продолжает обостряться — стало известно, что связанные с создателями токена лица вывели $99 миллионов ликвидности, оставив инвесторов с массовыми потерями.
По данным аналитической компании Chainalysis, восемь криптовалютных кошельков, вероятно, связанных с командой разработчиков LIBRA, вывели эти средства — это привело к обесцениванию проекта.
В следствие этого 86% трейдеров потеряли более $251 миллиона, тогда как небольшая часть участников получила $180 миллионов прибыли. Расследованием ситуации занимаются аргентинские власти, поскольку президент страны Хавьер Милей, чья корреспонденция в соцсетях способствовала ажиотажу вокруг LIBRA, оказалась под угрозой импичмента и возможных уголовных обвинений.
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Сам Милей отрицает какую-либо причастность к проекту, заявив, что «никто не заставлял людей инвестировать в монету».
Однако его советник, Гайден Дэвис, подтвердил, что лично контролировал вывод около $100 миллионов ликвидности, хотя утверждает, что не планировал получать личную прибыль из этих средств.
На момент написания новости (21.02.25) LIBRA торгуется за $0,2333, что на 15% ниже последних 24 часов и на 77% меньше пикового значения. Инвесторы и аналитики крипторынка рассматривают этот случай как очередной пример рисков, связанных со спекулятивными мемкоинами и отсутствием жесткого регулирования в криптосекторе.
По материалам:
noworries
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