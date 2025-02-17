Президенту Аргентины грозит импичмент из-за рекламы криптовалютных мошенников — Finance.ua
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Президенту Аргентины грозит импичмент из-за рекламы криптовалютных мошенников

Криптовалюта
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Президенту Аргентины грозит импичмент из-за рекламы криптовалютных мошенников
Президенту Аргентины грозит импичмент из-за рекламы криптовалютных мошенников, www.financialexpress.com
Президент Аргентины Хавьер Милей оказался в центре громкого скандала, связанного с подозрениями в мошенничестве с криптовалютой LIBRA.
Накануне он опубликовал пост в соцсети X, в котором рекламировал этот мемкоин, заявляя, что он поможет аргентинской экономике, малому бизнесу и стартапам. После этого монета стремительно выросла в цене до $4,5, а ее капитализация достигла $4,5 миллиарда. Однако уже через несколько минут курс обвалился до $0,5, оставив инвесторов с огромным убытком.
Криптоаналитики предполагают, что LIBRA была мошеннической схемой, в которой разработчики монеты продали свои активы на пике стоимости, заработав около 87 миллионов долларов. В то же время обычные вкладчики потеряли все.
Через несколько часов после скандала Милей удалил свой пост, отрицая любую причастность к проекту. Он заявил, что «только поддержал предпринимателей, как это делает каждый день». Однако возмущенные инвесторы не поверили его словам.
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Бывшая президент Кристина Фернандес де Киршнер обвинила действующего главу государства в обмане тысяч человек. Управление по борьбе с коррупцией начало проверку возможных нарушений, а Палата финансовых технологий официально признала LIBRA мошеннической схемой.
На фоне скандала оппозиционный депутат Леандро Санторо заявил, что ситуация «позорит страну в международном масштабе» и требует рассмотрения вопроса об импичменте президента. Сам Милей создал специальную следственную группу по анализу всех деталей инцидента.
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