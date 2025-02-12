В ближайшие недели биткоин ожидает коллапс перед ростом, — аналитик — Finance.ua
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В ближайшие недели биткоин ожидает коллапс перед ростом, — аналитик

Криптовалюта
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В ближайшие недели биткоин ожидает коллапс перед ростом, — аналитик
В ближайшие недели биткоин ожидает коллапс перед ростом, — аналитик
Биткоин может столкнуться с самой плохой фазой консолидации в ближайшие недели, считает аналитик под псевдонимом Dave the Wave. Он получил репутацию точного прогнозиста после предвидения обрушения крипторынка в мае 2021 года.
По его оценкам, BTC может повторить прошлогоднюю модель, когда цена достигла $74 000, а затем упала ниже $50 000.
На основе анализа Fibonacci, аналитик ожидает, что курс биткоина может скорректироваться до $81 000 перед потенциальным восстановлением. Он отмечает, что разочарование инвесторов из-за отсутствия стремительного роста не должно омрачать общую техническую картину: подобные консолидации естественны в долгосрочных рыночных циклах.
В ближайшие недели биткоин ожидает коллапс перед ростом, — аналитик
Несмотря на краткосрочные риски, Dave the Wave остается оптимистом по долгосрочным перспективам биткоина. Его модель логарифмической кривой роста (LGC) указывает на потенциальный рост BTC до $260 000 к концу года. Дополнительным аргументом является индикатор MACD, сигнализирующий о возможности смены тренда и восстановления восходящего движения.
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Напомним, криптовалютный рынок испытал наибольшую ликвидацию в истории после резкого падения цен 3 февраля 2025 года. Это произошло на фоне заявлений Дональда Трампа о введении агрессивных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.
По материалам:
noworries
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