Биткоин обвалился до 6-недельного минимума — Finance.ua
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Биткоин обвалился до 6-недельного минимума

Криптовалюта
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Биткоин обвалился до 6-недельного минимума
Биткоин обвалился до 6-недельного минимума
Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаке на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.
25 февраля биткоин упал до 6-недельного минимума на фоне восстановления торговой напряженности в мире и проблем на большой криптовалютной бирже, что подорвало доверие инвесторов и спровоцировало масштабную распродажу.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.
По состоянию на 08:54 по киевскому времени биткоин подешевел на 4,6% - до $91 633, обновив минимум с 13 января на уровне $91 625.
Резкое падение было вызвано тем, что Трамп подтвердил намерение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады с 4 марта. Несмотря на продолжающиеся переговоры и усилия обеих соседних стран по усилению контроля на границе и борьбе с нелегальным оборотом фентанила, администрация США остается непреклонной.
Эта ситуация создает дополнительную неопределенность на глобальных рынках, в том числе и в криптовалютном секторе. Инвесторы опасаются, что торговые пошлины могут подорвать экономические отношения между странами, что заставит их отказываться от рисковых активов, таких как криптовалюты.
Аналитики прогнозируют, что введение тарифов может спровоцировать рост инфляции и замедление экономического роста — факторы, традиционно подрывающие доверие инвесторов к волатильным рынкам, в частности криптовалютному.
Хотя некоторые воспринимают биткоин как защиту от экономической нестабильности, текущая ситуация свидетельствует об осторожном подходе инвесторов на фоне высокой неопределенности.
Кроме того, ситуация обострилась после масштабного взлома криптобиржи Bybit, находящейся в Дубае. В результате атаки хакеры похитили Ethereum на сумму около $1,5 млрд. Это один из самых больших инцидентов в истории цифровых валют.
Киберпреступники применили сложную фишинговую схему, заставив руководство Bybit одобрить переводы на неавторизованные кошельки, что привело к значительным потерям. Биржа заверила пользователей в своей платежеспособности, выделив кредиты для покрытия убытков и усилив меры безопасности.
Однако даже эти действия не смогли полностью успокоить рынок — инцидент лишь усугубил обеспокоенность безопасностью цифровых активов, создав дополнительное давление на биткоин.
Криптовалютный рынок во вторник демонстрировал общее падение. Инвесторы избавлялись от спекулятивных активов, что привело к снижению цен не только биткоина, но и альтоинов.
Ethereum потерял 8,7%, упав до $2 493,15. XRP подешевел на 9,3% - до $2,261. Solana упала на 12,5%, Cardano — на 8,8%, а Polygon — на 8,1%. Среди мем-токенов Dogecoin снизился на 9,3%, а $TRUMP — на 14%.
По материалам:
УНН
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