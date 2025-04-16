Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет — Finance.ua

Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запустить новую программу и предложить деньги находящимся в стране нелегально иммигрантам, чтобы они смогли покинуть ее добровольно.
Об этом он сказал в интервью Fox Noticias.
По его словам, программа «самодепортации» будет предусматривать перспективу повторного въезда в страну в будущем на законных основаниях.
«Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет, а потом мы будем работать с ними. Если они поведут себя хорошо, и если мы захотим, чтобы они вернулись, мы будем работать, чтобы вернуть их как можно быстрее», — сказал он.
Напомним, Трамп выбрал нелегальную иммиграцию одной из главных тем своей предвыборной кампании, пообещав сделать границу своей первоочередной задачей и депортировать миллионы мигрантов, если его снова изберут президентом.
22 января он подписал указ, которым приостанавливает физический въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в страну через пролегающую с Мексикой южную границу.
1 марта в Пентагоне заявили, что разворачивают бригадную боевую группу Stryker и авиационный батальон всеобщей поддержки на границе с Мексикой.
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