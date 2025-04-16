Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет

Мир
11
Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет
Трамп хочет запустить программу «самодепортации»: предлагает деньги и билет на самолет
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запустить новую программу и предложить деньги находящимся в стране нелегально иммигрантам, чтобы они смогли покинуть ее добровольно.
Об этом он сказал в интервью Fox Noticias.
По его словам, программа «самодепортации» будет предусматривать перспективу повторного въезда в страну в будущем на законных основаниях.
Читайте также
«Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет, а потом мы будем работать с ними. Если они поведут себя хорошо, и если мы захотим, чтобы они вернулись, мы будем работать, чтобы вернуть их как можно быстрее», — сказал он.
Напомним, Трамп выбрал нелегальную иммиграцию одной из главных тем своей предвыборной кампании, пообещав сделать границу своей первоочередной задачей и депортировать миллионы мигрантов, если его снова изберут президентом.
Читайте также
22 января он подписал указ, которым приостанавливает физический въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в страну через пролегающую с Мексикой южную границу.
1 марта в Пентагоне заявили, что разворачивают бригадную боевую группу Stryker и авиационный батальон всеобщей поддержки на границе с Мексикой.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems