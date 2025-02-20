Трамп, глобальные торговые конфликты и экономические прогнозы — комментарий от ICU Сегодня 12:48

Трамп, глобальные торговые конфликты и экономические прогнозы — комментарий от ICU

Политически непонятное начало года и высокая волатильность. Такие настроения ощущаются у участников мировых рынков из-за многочисленных заявлений нового президента США Дональда Трампа.

Об этом в ходе FinYear 2025 года заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

«Трамп стал президентом и сейчас бомбит мир, бомбит прессу многочисленными заявлениями. И большинство этих заявлений остаются заявлениями, но уже есть конкретные действия. И неопределенность, кстати, работает в обе стороны. То есть с одной стороны, у нас появилась реальная перспектива достижения мира уже в этом году, как обещает Трамп. И это может коренным образом изменить экономическую среду прежде всего в Европе, это будет очень мощный толчок к лучшим экономическим условиям. А с другой стороны, есть очень агрессивная политика Соединенных Штатов, агрессивная торговая политика, направленная на то, чтобы, как считают Штаты, улучшить их положение как торгового игрока в мире», — заявил Мартыненко.

По его словам, даже несмотря на то, что рынки пытаются спокойно реагировать на то, что заявляет Трамп и его команда, большинство заявлений не привлекают особого внимания. Но есть запрос общества в Америке, недовольство очень большой части общества тем, как много тратит Америка на международной арене, и тем, как сейчас происходит проигрыш американских товаров в конкуренции с другими товарами, особенно на американском рынке.

«Поэтому я думаю, что потрясения еще будут. И мы уже имеем первые введенные высокие импортные пошлины. Это импортные пошлины на сталь и медь, а также повышение импортных пошлин на китайские товары. Все это будет негативно влиять на глобальную экономику в целом и на экономику Штатов в частности», — добавил эксперт.

Читайте также Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны

Он подчеркивает, что мало кто понимает, что будет происходить в скором времени в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

«Но есть такое общее, может, не совсем осознанное мнение, что если торговые конфликты будут продолжаться, то это негативно повлияет на экономику почти всех ключевых игроков. Здесь речь о США, Еврозоне и Китае. Для нас это не очень хорошие новости, потому что сейчас Украина изолирована от глобальной экономики военным положением, ограничениями, введенными военным положением, и разве что связана крепкой пуповиной — международной помощью, которая поступает, и это спасает нас от худших экономических условий», — прокомментировал аналитик ICU.

По словам эксперта, международная помощь состоит из двух факторов:

первый фактор — это политическая воля главных международных партнеров;

второй фактор — это экономическое положение этих партнеров, которое определяет политическую волю предоставлять Украине деньги.

Читайте также Зеленский: Трамп больше всех влияет на нефтяные цены в мире

«В этом году мы у нас свыше $38 миллиардов плановой помощи, и этого вполне достаточно. Но с учетом того, что происходит в мире, как обостряются проблемы главных партнеров в западном мире, главных партнеров США и Евросоюза, нужно готовиться к тому, что впоследствии, возможно, уже со следующего 2026 года, международная помощь будет сокращаться», — прогнозирует эксперт.

Кроме того, что происходит в Штатах и ​​как меняется их внешняя политика, рынки обеспокоены из-за инфляции и ставок.

«Инфляция сейчас уже ускоряется в ключевых экономиках. И потому, что есть угроза введения более высоких тарифов, также ухудшается прогноз инфляции на конец 2025 года. Также рынки надеются, что ФРС продолжит снижение ставок, но наблюдается ухудшение оценок снижения ставок в этом году. Другая история — это европейский центральный банк. Там очень негативные тенденции из-за того, что ожидается негативное влияние от торговой войны со Штатами. Есть очень большие проблемы с производственным сектором. На это влияют еще большие цены на энергоносители, особенно на природный газ, который влияет на несколько ведущих секторов европейской экономики», — пояснил Мартыненко.

Плюс к этому, по его словам, нужно упомянуть не очень хорошие дела у Китая, который является главным торговым партнером ЕС. И вполне естественно, если у Китая в экономике есть определенные проблемы, то и в ЕС вслед за Китаем эти проблемы будут продолжаться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.