Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы — Finance.ua

Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы Сегодня 15:46 — Мир

Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение этой недели объявит новые пошлины на импорт полупроводниковых чипов.

Об этом сообщает Reuters

Заявление президента США означает, что исключение смартфонов и компьютеров из его взаимных пошлин по отношению к Китаю, скорее всего, продлится не долго, поскольку Трамп стремится перезагрузить торговлю в секторе полупроводников, отмечается в сообщении.

«Мы хотели упростить это для многих других компаний, потому что мы хотим производить наши чипы, полупроводники и другие вещи в нашей стране», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон из своего имения в Уэст-Палм-Бич.

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Трамп отказался сказать, могут ли некоторые продукты, такие как смартфоны, все же быть освобождены от пошлин, но добавил: «Вы должны проявить определенную гибкость. Никто не должен быть столь жестким».

Ранее в этот же день Трамп объявил о проведении торгового расследования в секторе полупроводников с точки зрения национальной безопасности.

«Мы рассматриваем полупроводники и всю цепочку поставок электроники в рамках будущих расследований тарифов национальной безопасности», — написал он в социальной сети.

В пятницу Белый дом объявил об определенных исключениях из высоких взаимных тарифов, создав надежду, что технологическая отрасль может избежать ловушки эскалации конфликта между двумя странами и что обычные потребительские товары, такие как телефоны и ноутбуки, останутся по доступной цене.

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Однако ранее в воскресенье министр торговли США Говард Лутник ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев на критические технологические продукты вместе с полупроводниками китайского производства будут установлены отдельные новые пошлины.

На прошлой неделе споры Трампа по поводу тарифов вызвали самые сильные колебания на Уолл-стрит со времен пандемии COVID в 2020 году. Базовый индекс Standard & Poor’s 500 упал более чем на 10% с момента вступления Трампа в должность 20 января.

Лутник сказал, что Трамп введет «особый тип пошлины» на смартфоны, компьютеры и другую электронику через месяц-два, наряду с секторальными тарифами, направленными на полупроводники и фармацевтику. Новые пошлины будут выходить за рамки так называемых взаимных тарифов Трампа, согласно которым сборы на китайский импорт на прошлой неделе выросли до 125%, сказал он.

В ответ Пекин в пятницу повысил свои тарифы на импорт из США до 125%. В воскресенье перед комментариями Лутника Китай заявил, что оценивает влияние исключений для технологических продуктов, введенных поздно в пятницу.

Укрінформ По материалам:

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