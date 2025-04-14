Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы

Мир
93
Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы
Трамп анонсировал новые пошлины на импортные чипы
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение этой недели объявит новые пошлины на импорт полупроводниковых чипов.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление президента США означает, что исключение смартфонов и компьютеров из его взаимных пошлин по отношению к Китаю, скорее всего, продлится не долго, поскольку Трамп стремится перезагрузить торговлю в секторе полупроводников, отмечается в сообщении.
«Мы хотели упростить это для многих других компаний, потому что мы хотим производить наши чипы, полупроводники и другие вещи в нашей стране», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон из своего имения в Уэст-Палм-Бич.
Читайте также
Трамп отказался сказать, могут ли некоторые продукты, такие как смартфоны, все же быть освобождены от пошлин, но добавил: «Вы должны проявить определенную гибкость. Никто не должен быть столь жестким».
Ранее в этот же день Трамп объявил о проведении торгового расследования в секторе полупроводников с точки зрения национальной безопасности.
«Мы рассматриваем полупроводники и всю цепочку поставок электроники в рамках будущих расследований тарифов национальной безопасности», — написал он в социальной сети.
В пятницу Белый дом объявил об определенных исключениях из высоких взаимных тарифов, создав надежду, что технологическая отрасль может избежать ловушки эскалации конфликта между двумя странами и что обычные потребительские товары, такие как телефоны и ноутбуки, останутся по доступной цене.
Читайте также
Однако ранее в воскресенье министр торговли США Говард Лутник ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев на критические технологические продукты вместе с полупроводниками китайского производства будут установлены отдельные новые пошлины.
На прошлой неделе споры Трампа по поводу тарифов вызвали самые сильные колебания на Уолл-стрит со времен пандемии COVID в 2020 году. Базовый индекс Standard & Poor’s 500 упал более чем на 10% с момента вступления Трампа в должность 20 января.
Лутник сказал, что Трамп введет «особый тип пошлины» на смартфоны, компьютеры и другую электронику через месяц-два, наряду с секторальными тарифами, направленными на полупроводники и фармацевтику. Новые пошлины будут выходить за рамки так называемых взаимных тарифов Трампа, согласно которым сборы на китайский импорт на прошлой неделе выросли до 125%, сказал он.
В ответ Пекин в пятницу повысил свои тарифы на импорт из США до 125%. В воскресенье перед комментариями Лутника Китай заявил, что оценивает влияние исключений для технологических продуктов, введенных поздно в пятницу.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems