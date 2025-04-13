Смартфоны и электроника освобождены от новых пошлин Трампа — Finance.ua

Смартфоны и электроника освобождены от новых пошлин Трампа
Смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин.
Об этом говорится в распоряжении Таможенной и пограничной службы США, сообщает CNBC.
Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных.
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Указания сделать исключения из пошлин появились после того, как Трамп ввел 125% тарифы на продукцию из Китая, что должно было негативно сказаться на технологических компаниях, например, Apple, производящей iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.
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