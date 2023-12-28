Toyota установила рекорд по производству авто — Finance.ua

Toyota установила рекорд по производству авто 28.12.2023, 00:47 — Технологии&Авто

Toyota установила рекорд по производству авто

Японская компания Toyota Motor заявила о рекордном росте своего производства — с января по ноябрь с конвейеров ее заводов сошло более 9,23 миллиона автомобилей.

Об этом сообщает Kyodo.

В компании ожидают наращивание производства в последнем месяце, декабре, и выхода на рекордные 10 миллионов единиц Toyota и Lexus по итогам года. Предыдущий годовой максимум производства в 9,05 миллиона единиц был достигнут в 2019 году.

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Оптимистичные надежды автопроизводитель объясняет высоким спросом и оживлением в течение года продаж своих автомобилей в Северной Америке, Европе и Китае.

Рекордное значение производства компания зафиксировала и по итогам одного месяца. В ноябре производство авто на всех заводах Toyota в мире выросло на 11,2% по сравнению с годом ранее и впервые достигло отметки 926,6 тысячи автомобилей, что является крупнейшим в истории компании за один месяц.

Автопроизводитель также сообщил о месячном максимуме проданных за один месяц авто — в ноябре глобальные продажи Toyota выросли на 13,6% до более 905 тысяч авто, что является рекордом месяца.

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При этом продажи за пределами Японии выросли на 11,5% - до более 765 тысяч единиц, что также стало рекордным показателем за один месяц, благодаря популярности гибридных автомобилей на фоне замедления спроса на электрокары. Продажи на внутреннем рынке выросли более чем на 27% - до почти 140 тысяч автомобилей.

В ноябре автопроизводитель продал по всему миру около 344 тысяч электрифицированных автомобилей, категория которых включает в себя гибридные, полностью электрические автомобили и автомобили на топливных элементах. Эта цифра на 53,4% больше, чем годом ранее.

Укрінформ По материалам:

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