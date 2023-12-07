С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально — Finance.ua
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С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально

Технологии&Авто
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С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально
С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально
Вскоре после анонса своей обновленной линейки легких коммерческих автомобилей Toyota опубликовала официальные подробности о гибридной версии популярного пикапа Hilux. Анонсировано, что первая электрифицированная версия популярного пикапа будет иметь улучшенную производительность и экономию топлива.
Автомобиль оснащен 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем, соединённым с 48-вольтовой гибридной системой. Компактный электродвигатель с ременным приводом заряжает маленькую литиевую батарею, установленную под задними сиденьями и весом всего 7,6 кг. В полностью заряженном состоянии батарея обеспечивает дополнительные 16 л. мощности и 65 Нм максимального крутящего момента.
С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально
Дизельный двигатель выдает те же 203 л.с. и 500 Нм, что и в версиях без гибридной силовой установки. Автомобиль также получил новый натяжитель ремня, а также улучшенную систему «Стоп-старт». Любопытно, что новый пикап от Toyota может использовать синтетический дизель HVO100.
Японский автопроизводитель пока не обнародовал данные расхода топлива, но намекнул, что электрификация может улучшить эффективность топлива на 5%. Toyota Hilux Hybrid 48V эксклюзивно доступна в форме варианта с двойной кабиной. Внешне отсутствуют какие-либо отличия, по которым можно было бы идентифицировать гибридную версию пикапа.
С дизелем и батареей для европейцев: пикап Toyota Hilux Hybrid показали официально
Отмечается, что Toyota Hilux Hybrid 48V поступит в европейские дилерские центры в середине 2024 года. Электрифицированный пикап тоже появится на рынке Австралии, где он дебютирует в первом квартале 2024 года.
Отмечается, что за все время Toyota продала 21 миллион пикапов Hilux с момента дебюта первого поколения в 1968 году. Нынешнее восьмое поколение было представлено в 2015 году.
По материалам:
Autogeek
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