Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото) Сегодня 02:50 — Технологии&Авто

Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото), Фото: Toyota

Линейку Toyota Crown Sport пополнила заряженная топовая версия. Премиальный кроссовер уже поступил в продажу на родине, в Японии, по цене от 7,65 млн иен ($52 900) и ежемесячно будут собирать всего по 300 таких авто.

Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Как и стандартная Toyota Crown Sport, флагманский вариант является гибридом, но его можно подзаряжать. Силовая установка знакома по Toyota RAV4 Plug-In: 2,5-литровая бензиновая четверка и пара электромоторов суммарно развивают 306 л. с.

Фото: Toyota

Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а средний расход топлива составляет 4,9 л/100 км. Кроссовер Toyota способен проехать до 90 км в электрическом режиме, а суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1200 км.

Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 38 минут. Кроме того, предусмотрена функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электрооборудования.

Фото: Toyota

Комплектация Toyota Crown Sport пополнилась адаптивными амортизаторами. Также кроссовер оснащен 21-дюймовыми дисками, электроприводом сидений и набором систем безопасности, а его салон украшен кожей.

Фокус По материалам:

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