Toyota сохраняет лидерство в мировых продажах автомобилей пятый год подряд — Finance.ua

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Toyota сохраняет лидерство в мировых продажах автомобилей пятый год подряд

Фондовый рынок
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Toyota сохраняет лидерство в мировых продажах автомобилей пятый год подряд
Toyota сохраняет лидерство в мировых продажах автомобилей пятый год подряд
Японский автогигант Toyota Group заявил во вторник, что в первом полугодии продал по всему миру 5,16 миллиона автомобилей, обогнав немецкого конкурента Volkswagen AG и сохранив пятый год подряд лидерство в мировых продажах автомобилей.
Об этом со ссылкой на данные японского автопроизводителя сообщает Kyodo.
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Итого в первом полугодии Toyota и ее премиум бренд Lexus продали 4,89 миллиона автомобилей, а Daihatsu и Hino — 210 910 и 59 273 автомобилей соответственно, тогда как немецкий автоконцерн Volkswagen AG, по его данным, продал за шесть месяцев 4,35 миллиона авто.
В то же время глобальные продажи Toyota за январь-июнь, включая продажи подразделения по производству небольших автомобилей Daihatsu Motor и дочерней компании Hino Motors, занимающейся производством грузовиков, сократились на 4,7% по сравнению с годом ранее.
Главной причиной сокращения стал обвал продаж в Японии на 32% - до 823 595 автомобилей из-за скандала со сфальсифицированными данными тестов на безопасность автомобилей Daihatsu, в связи с чем с декабря прошлого года до начала мая этот производитель приостанавливал работу всех своих заводов.
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Еще одной причиной стало резкое сокращение спроса на авто Toyota на втором по величине автомобильном рынке мира в Китае, где продажи Toyota и Lexus упали на 10,8% из-за усиления конкуренции с местными автопроизводителями, которые быстрыми темпами расширяют модельный ряд недорогих и популярных среди местных покупателей электромобилей.
Вместе с тем, по данным автопроизводителя, продажи Toyota за рубежом выросли на 3,1% - до 4,34 миллиона авто, благодаря высокому спросу на них в Северной Америке и Европе.
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По материалам:
Укрінформ
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