Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда — Finance.ua
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Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда

Фондовый рынок
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Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда
Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда
Toyota Motor заявила, что изучает возможность инвестирования в потенциальный выкуп компании Toyota Industries, которая принадлежит той же группе, но имеет большую зависимость от акционеров.
Об этом сообщает Reuters.
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Агентство Bloomberg News сообщило, что глава правления Toyota Акио Тойода и его семья основателей предложили приобрести Toyota Industries за 42 миллиарда долларов.
Toyota Industries в своем заявлении сообщила, что получила предложения о переходе в частную собственность через компанию специального назначения, но возразила, что получила предложение о выкупе от главы Toyota или группы Toyota.
Источники Reuters сообщили, что если Toyota Industries станет частной компанией, это поможет улучшить корпоративное управление группы Toyota, поскольку перекрестное владение акциями будет разорвано.
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На сентябрь прошлого года Toyota владела 24% акций Toyota Industries, в то время как Toyota Industries владела 9,07% акций Toyota и 5,41% акций Denso, еще одного ключевого поставщика Toyota.
Toyota Industries, ранее Toyoda Automatic Loom Works, была основана в 1926 году Сакичи Тойодой для производства автоматических ткацких станков.
В составе компании было создано автомобильное подразделение, которое впоследствии выделилось в Toyota Motor.
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Toyota Industries является основным производителем погрузчиков, производит спортивный внедорожник RAV4 для Toyota Motor, а также двигатели.
Компании принадлежат к общей группе, но не управляются одним владельцем.
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По материалам:
Економічна Правда
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