Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда — Finance.ua

Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда Сегодня 23:17 — Фондовый рынок

Toyota рассматривает возможность выкупа Toyota Industries за $42 миллиарда

Toyota Motor заявила, что изучает возможность инвестирования в потенциальный выкуп компании Toyota Industries, которая принадлежит той же группе, но имеет большую зависимость от акционеров.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также Toyota Supra третьего поколения вернулась на дороги

Агентство Bloomberg News сообщило, что глава правления Toyota Акио Тойода и его семья основателей предложили приобрести Toyota Industries за 42 миллиарда долларов.

Toyota Industries в своем заявлении сообщила, что получила предложения о переходе в частную собственность через компанию специального назначения, но возразила, что получила предложение о выкупе от главы Toyota или группы Toyota.

Источники Reuters сообщили, что если Toyota Industries станет частной компанией, это поможет улучшить корпоративное управление группы Toyota, поскольку перекрестное владение акциями будет разорвано.

Читайте также Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)

На сентябрь прошлого года Toyota владела 24% акций Toyota Industries, в то время как Toyota Industries владела 9,07% акций Toyota и 5,41% акций Denso, еще одного ключевого поставщика Toyota.

Toyota Industries, ранее Toyoda Automatic Loom Works, была основана в 1926 году Сакичи Тойодой для производства автоматических ткацких станков.

В составе компании было создано автомобильное подразделение, которое впоследствии выделилось в Toyota Motor.

Читайте также Toyota установила рекорд по производству авто в феврале

Toyota Industries является основным производителем погрузчиков, производит спортивный внедорожник RAV4 для Toyota Motor, а также двигатели.

Компании принадлежат к общей группе, но не управляются одним владельцем.

История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.