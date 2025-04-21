Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото) — Finance.ua

Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото) Сегодня 22:25 — Технологии&Авто

Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)

Израильская оборонная компания Plasan Reem представила новый лёгкий бронеавтомобиль IBEX, построенный на базе Toyota Hilux. Публичная презентация машины состоится на оборонной выставке LAAD 2025 в Рио-де-Жанейро.

Выбор этой платформы объясняется ее глобальным распространением, что значительно упрощает техническое обслуживание и обеспечение запчастями в разных регионах мира.

Базовый вариант IBEX рассчитан на выполнение полицейских задач, однако конструкция подразумевает адаптацию под другие сценарии использования. Автомобиль оснащен бронезащитой уровня STANAG II, крыша и днище имеют дополнительную защиту от ручных гранат типа DM 51 , а также предусмотрена защита от зажигательных смесей и самодельных взрывных устройств.

Отдельное внимание разработчики уделили простоте производства: элементы бронезащиты крепятся непосредственно к кузову с помощью болтов. Это решение позволяет значительно ускорить изготовление машины и облегчает ее сборку в разных странах, что особенно важно для экспорта.

Выбор Бразилии как рынка для продвижения IBEX не случаен — в регионе растет спрос на легкие бронированные машины для сил безопасности, полиции и других действующих в сложных условиях подразделений.

MMR По материалам:

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