Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото) — Finance.ua
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Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)

Технологии&Авто
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Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)
Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)
Израильская оборонная компания Plasan Reem представила новый лёгкий бронеавтомобиль IBEX, построенный на базе Toyota Hilux. Публичная презентация машины состоится на оборонной выставке LAAD 2025 в Рио-де-Жанейро.
Выбор этой платформы объясняется ее глобальным распространением, что значительно упрощает техническое обслуживание и обеспечение запчастями в разных регионах мира.
Базовый вариант IBEX рассчитан на выполнение полицейских задач, однако конструкция подразумевает адаптацию под другие сценарии использования. Автомобиль оснащен бронезащитой уровня STANAG II, крыша и днище имеют дополнительную защиту от ручных гранат типа DM51, а также предусмотрена защита от зажигательных смесей и самодельных взрывных устройств.
Отдельное внимание разработчики уделили простоте производства: элементы бронезащиты крепятся непосредственно к кузову с помощью болтов. Это решение позволяет значительно ускорить изготовление машины и облегчает ее сборку в разных странах, что особенно важно для экспорта.
Выбор Бразилии как рынка для продвижения IBEX не случаен — в регионе растет спрос на легкие бронированные машины для сил безопасности, полиции и других действующих в сложных условиях подразделений.
По материалам:
MMR
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