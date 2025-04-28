Toyota Supra третьего поколения вернулась на дороги — Finance.ua

Toyota Supra третьего поколения вернулась на дороги 28.04.2025, 00:28 — Технологии&Авто

Toyota Supra третьего поколения вернулась на дороги

Автомобильная ностальгия — вещь сильная, и компания Toyota это хорошо знает. Недавно она продемонстрировала миру уникальный проект, заставивший сердца фанатов японских спорткаров биться чаще. В рамках программы GR Heritage Parts, которая занимается восстановлением классических авто, японцы возродили к жизни культовую Supra третьего поколения. То, что вышло у мастеров GR Garage, действительно впечатляет.

Для реставрации была выбрана редкая модель — Supra 2.5 GT 1992 года выпуска, которую ранее не продавали в США. Этот автомобиль оснащен мощным шестицилиндровым двигателем объемом 2,5 литра, с двойным турбонаддувом, способным развивать максимально допустимые по тогдашнему японскому соглашению 276 лошадиных сил. Supra третьего поколения всегда жила в тени своего младшего, четвертого брата, но имела и собственную армию поклонников.

Процесс реставрации оказался масштабным. Мастера GR Garage полностью разобрали машину до голого кузова, удалили следы коррозии и заменили поврежденные элементы металлическими деталями собственного производства. После тщательной работы автомобиль получил новую краску, новые детали кузова и совершенно идеальный вид. От первого до последнего этапа работы заняли целых полгода.

Обычно полная реставрация классических автомобилей была популярна у европейских брендов, таких как Ferrari или Jaguar Land Rover. Однако в последнее время этот тренд активно распространяется и среди японских изготовителей. Первой в этом направлении начала двигаться Mazda, организовав заводское обновление своих легендарных MX-5 и RX-7. Вскоре за ней подтянулись Honda с программой реставрации суперкара NSX и Nissan с проектом для Skyline.

Таким образом, реставрация автомобилей стала не просто трендом, а полноценным направлением индустрии, поддерживаемым крупными японскими автопроизводителями. Это положительная новость для владельцев классических японских спорткаров, ведь благодаря заводскому подходу авто могут обрести «вторую жизнь» почти в идеальном состоянии.

Тот факт, что Toyota вкладывается в обновление старых моделей, подчеркивает ценность автомобильной истории и уважительное отношение к наследию бренда. А ведь настоящие поклонники классики знают: легенды имеют право на новую жизнь.

Terazus По материалам:

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