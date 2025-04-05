Toyota установила рекорд по производству авто в феврале — Finance.ua

Toyota установила рекорд по производству авто в феврале Сегодня 23:08 — Фондовый рынок

Toyota установила рекорд по производству авто в феврале

Японская автостроительная компания Toyota заявила о рекордном производстве транспортных средств вне страны в феврале этого года.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Согласно данным компании, производство за пределами Японии выросло на 0,6% до 493418 автомобилей, что является рекордом для этого месяца.

Динамика производства

Отмечается, что производство авто в Китае подскочило на 25,6% из-за увеличения количества рабочих дней.

В то же время производство авто в Европе упало на 18% из-за меньшего количества рабочих дней, а производство в Северной Америке уменьшилось на 1,1%.

Внутреннее создание автомобилей в самой стране восходящего солнца в феврале стремительно возросло на 16,2% до 286 372 единиц.

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Среди прочего, глобальные продажи компании увеличились на 5,8% до 761 717 единиц, а продажи внутри страны подскочили на 28,2% до 133 287 автомобилей.

По словам Toyota, китайский рынок вырос на 15,0% благодаря успешным рекламным акциям.

Продажи в Северной Америке упали на 6,5% из-за нехватки гибридных автомобилей, спрос на которые растет, в то время как продажи в Европе увеличились на 1,7%.

Укрінформ По материалам:

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