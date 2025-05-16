Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото) — Finance.ua

Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото) Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)

В США дебютировал электромобиль Toyota C-HR. Компактный купе-кроссовер отличается стильным дизайном, богатым оснащением и мощной силовой установкой.

Об электрокроссовере Toyota C-HR рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Новая Toyota C-HR не имеет ничего общего с представленным в Украине гибридным «тезкой». Молодежный электрокроссовер представляет собой серийный вариант концепта Toyota bZ3X. Его продажи стартуют в 2026 году, а стартовая цена Toyota C-HR составит до 40 000 долларов.

Дизайн Toyota C-HR 2026

Купе-кроссовер Toyota C-HR — наиболее стильный и яркий электромобиль японского бренда. Он отличается быстрым силуэтом с выраженным «носом», аркообразной крышей, высокой оконной линией и скрытыми в стойках крыши ручками дверей. У него расширенные крылья, тоненькие диодные фары и фонари.

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Размеры Toyota C-HR 2026:

длина — 4520 мм;

ширина — 1870 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2750 мм.

Салон и комплектация Toyota C-HR 2026

В интерьере установили цифровой щиток приборов и большой 14-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Внутри установили две беспроводные зарядки для смартфонов и порты USB спереди и сзади. Объем багажника составляет 719 л (если мерить до потолка).

Новый электромобиль Toyota C-HR достаточно богато оснащен. Базовая версия получила 18-дюймовые диски, датчики дождя и света, электроприводы водительского сиденья и дверей багажника, камеру, парктроник, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля.

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Более дорогой вариант XSE добавляет отделку салона искусственной замшей, 20-дюймовые колеса, камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

Характеристики

Полноприводной электрической установкой на 338 сил поделился электромобиль Toyota bZ. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 с.

Электромобиль Toyota C-HR 2026 оснащен батареей емкостью 74,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 467 км, а скорая зарядка на 80% занимает 30 минут.

Фокус По материалам:

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