Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото) — Finance.ua
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Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)
Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)
В США дебютировал электромобиль Toyota C-HR. Компактный купе-кроссовер отличается стильным дизайном, богатым оснащением и мощной силовой установкой.
Об электрокроссовере Toyota C-HR рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Новая Toyota C-HR не имеет ничего общего с представленным в Украине гибридным «тезкой». Молодежный электрокроссовер представляет собой серийный вариант концепта Toyota bZ3X. Его продажи стартуют в 2026 году, а стартовая цена Toyota C-HR составит до 40 000 долларов.
Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)

Дизайн Toyota C-HR 2026

Купе-кроссовер Toyota C-HR — наиболее стильный и яркий электромобиль японского бренда. Он отличается быстрым силуэтом с выраженным «носом», аркообразной крышей, высокой оконной линией и скрытыми в стойках крыши ручками дверей. У него расширенные крылья, тоненькие диодные фары и фонари.
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Размеры Toyota C-HR 2026:

  • длина — 4520 мм;
  • ширина — 1870 мм;
  • высота — 1620 мм;
  • колесная база — 2750 мм.

Салон и комплектация Toyota C-HR 2026

В интерьере установили цифровой щиток приборов и большой 14-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Внутри установили две беспроводные зарядки для смартфонов и порты USB спереди и сзади. Объем багажника составляет 719 л (если мерить до потолка).
Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)
Новый электромобиль Toyota C-HR достаточно богато оснащен. Базовая версия получила 18-дюймовые диски, датчики дождя и света, электроприводы водительского сиденья и дверей багажника, камеру, парктроник, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля.
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Характеристики

Полноприводной электрической установкой на 338 сил поделился электромобиль Toyota bZ. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 с.
Toyota представила электрический купе-кроссовер для молодежи (фото)
Электромобиль Toyota C-HR 2026 оснащен батареей емкостью 74,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 467 км, а скорая зарядка на 80% занимает 30 минут.
По материалам:
Фокус
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