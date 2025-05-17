Toyota больше не будет продавать бензиновые Corolla в Японии — Finance.ua

Toyota больше не будет продавать бензиновые Corolla в Японии Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Toyota больше не будет продавать бензиновые Corolla в Японии

Японский автопроизводитель представил незначительное обновление Corolla нового модельного года. Все версии с двигателем внутреннего сгорания были сняты с производства, что делает модельный ряд исключительно гибридным.

Об этом пишет Carscoops.

Почему отказались от бензиновой модели

Отказ от всех негибридных Corolla на японском рынке является частью более широкого стремления Toyota к углеродной нейтральности.

Это значит, что у покупателей будет только один вариант под капотом — 1,8-литровый гибридный силовой агрегат.

Toyota поступила подобным образом в Европе еще в 2022 году, однако у европейских покупателей все еще есть выбор между 1,8-литровым и более мощным 2,0-литровым гибридным вариантом.

Японская версия имеет бензиновый мотор на 98 л.с., что в версии с передним приводом работает в паре с одним электромотором на 95 лошадей. В то же время полноприводная версия имеет второй электромотор сзади на 41 лошадиную силу.

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Несмотря на то, что текущая Corolla 12 поколения дебютировала в 2018 году, Toyota продолжает улучшать модель.

Японские покупатели получают доступ к большему количеству стандартного оборудования в моделях средней комплектации, в частности, список оснащения пополнили видеорегистраторы и опция цифрового ключа.

Функции безопасности были расширены технологией мониторинга слепых зон и системой помощи при парковке.

Комплектация G, доступная как в кузове седан, так и в кузове Touring (универсал), получила светодиодные противотуманные фары и новый комплект 16-дюймовых алюминиевых дисков.

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В то же время базовая комплектация X все еще доступна с 15-дюймовыми стальными дисками с колпаками.

В ней отсутствует экран информационно-развлекательной системы, сохранена базовая аналоговая приборная панель, но усовершенствован дизайн фар, который также можно увидеть в лучших комплектациях.

Стоимость модели начинается с ¥2 279 200 ($15 700) за самую дешевую Corolla Hybrid X и достигает ¥3 416 600 ($23 500) за самую дорогую Corolla Touring Active Sport Hybrid E-Four special edition.

Телеканал 24 По материалам:

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