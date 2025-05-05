Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото) — Finance.ua

Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото) Сегодня 05:50 — Технологии&Авто

Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)

Линейку Toyota Camry 2025 года пополнил новый вариант Nightshade Edition. Семейному седану придали спортивный стиль.

О седане Toyota Camry Nightshade Edition рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя

Nightshade можно перевести с английского как «ночной тон». Действительно новая Toyota Camry получила темный декор вместо хрома. В черный цвет также выкрашены дверные ручки, зеркала и особые 19-дюймовые диски. На крышке багажника появился маленький черный спойлер.

Салон Toyota Camry 2025 украшен черно-белой искусственной кожей, а вот на руле кожа натуральная. Педали украсили металлическими накладками.

Новая Toyota Camry Nightshade Edition доступна только в гибридном исполнении и ее силовая установка не претерпела изменений. 2,5-литровая бензиновая четвёрка и электромотор вместе развивают 230 л.с. с передним приводом и 235 сил — с полным.

Впрочем, одним декором все же не обошлись, ведь седан Toyota Camry получил перенастроенную спортивную подвеску. Продажи новой версии стартуют летом, и сначала она появится в Северной Америке.

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