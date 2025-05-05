Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото) — Finance.ua
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Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)

Технологии&Авто
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Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)
Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)
Линейку Toyota Camry 2025 года пополнил новый вариант Nightshade Edition. Семейному седану придали спортивный стиль.
О седане Toyota Camry Nightshade Edition рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.
Nightshade можно перевести с английского как «ночной тон». Действительно новая Toyota Camry получила темный декор вместо хрома. В черный цвет также выкрашены дверные ручки, зеркала и особые 19-дюймовые диски. На крышке багажника появился маленький черный спойлер.
Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)
Салон Toyota Camry 2025 украшен черно-белой искусственной кожей, а вот на руле кожа натуральная. Педали украсили металлическими накладками.
Новая Toyota Camry Nightshade Edition доступна только в гибридном исполнении и ее силовая установка не претерпела изменений. 2,5-литровая бензиновая четвёрка и электромотор вместе развивают 230 л.с. с передним приводом и 235 сил — с полным.
Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)
Впрочем, одним декором все же не обошлись, ведь седан Toyota Camry получил перенастроенную спортивную подвеску. Продажи новой версии стартуют летом, и сначала она появится в Северной Америке.
Toyota Camry получила новую стильную версию Nightshade Edition (фото)
По материалам:
news.infocar.ua
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