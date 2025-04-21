Toyota и Suzuki объединились для создания доступного компактного хэтчбека — Finance.ua

Toyota и Suzuki объединились для создания доступного компактного хэтчбека 21.04.2025, 01:05 — Технологии&Авто

Toyota и Suzuki объединились для создания доступного компактного хэтчбека

В 2023 году Toyota объявила о прекращении производства бюджетного компактного хэтчбека Passo, который являлся аналогом Daihatsu Boon. Изначально модель не получила прямого преемника, но, как выяснилось, это было лишь временное явление.

По последним данным из Японии, Toyota готовится выпустить новую доступную пятидверную модель, которая, вероятно, получит хорошо знакомое поклонникам название Starlet. К разработке этого проекта привлечена не только Toyota, но и Suzuki.

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Ранее в Сети появился первый неофициальный рендер будущего хэтчбека. Судя по нему, автомобиль может получить классический дизайн, сочетающий элементы моделей Aygo X и Yaris. В модельной линейке Toyota новинка займет место ниже Yaris, имея габаритную длину 3670 мм и колесную базу 2500 мм.

Планируется выпуск как стандартной, так и спортивной GR-версии. Базовый вариант будет оснащен трехцилиндровым литровым двигателем, работающим в составе бензино-электрической гибридной системы.

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Спортивная модификация GR, по ожиданиям, будет иметь 1,3-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Поскольку в разработке участвует Suzuki, аналогичная модель впоследствии появится и в ее ассортименте. Вероятно, она будет иметь свой дизайн и будет представлена ​​чуть позже.

uamotors По материалам:

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