Товары украинских предпринимателей на сумму до $800 не будут облагаться пошлиной в США — «Укрпочта» Сегодня 16:30 — Личные финансы

Товары украинских предпринимателей на сумму до $800 не будут облагаться пошлиной в США — «Укрпочта»

США не будут облагать 10% пошлины на товары украинских предпринимателей стоимостью до $800, на товары с большей стоимостью пошлины будут начисляться.

Об этом сообщило АО «Укрпочта» со ссылкой на разъяснение почты США (USPS)

На весь импорт в США будет минимум 10% таможенных пошлин. Однако беспошлинный предел $800 (de minimis) останется, пока министр торговли не определит, что была введена функциональная система для фиксации и сбора пошлин на эти товары. Так что таможенные пошлины на товары стоимостью менее $800 уплачивать не придется", — говорится в сообщении «Укрпочты».

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В «Укрпочте» сообщили, что по решению министра торговли беспошлинный лимит может обнулиться, однако не сообщили, когда это произойдет.

На вопрос, планируют ли США ввести аналог европейской системы IOSS (взимание пошлины в момент покупки на маркетплейсах), «Укрпочта» получила ответ, что USPS изучает все варианты смягчения влияния тарифов и конкретных ответов пока нет.

Как сообщалось, 10% базовых тарифов США на большинство импорта вступили в силу. Президент США Дональд Трамп ввел в действие 10% базовых тарифов на большинство импорта, что продолжает реализацию его стратегии поощрения внутренних инвестиций и содействия компаниям, стремящимся избежать налогов на импорт. Несмотря на то, что базовая пошлина уже вступила в силу, для некоторых стран более высокие пошлины, которые заменяют, а не добавляются к базовой ставке, вступят в силу 9 апреля.

Новые тарифы повысили американские пошлины до самого высокого уровня за более чем столетие, что нанесло серьезный удар по сформировавшейся после Второй мировой войны мировой торговой системе, которую Трамп долгое время называл несправедливой.

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